「他小鳥軟趴趴的捏」 男子對同事女兒趁機性交未遂被判刑

男子對中度智能障礙的女子趁機性交未遂。（示意圖）

2025/05/03 12:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕住在嘉義市公司宿舍的A男，2022年對同住宿舍有中度智能障礙的同事女兒A女趁機性交，但下體硬度不足而未遂，A女也證稱「小鳥沒有放進我那邊，軟趴趴的捏」；案經檢方起訴，嘉義地方法院依犯趁機性交未遂罪共2罪各判A男有期徒刑2年6月，應執行4年，可上訴。

判決書表示，A男與A女的母親是同事，A女有中度智能障礙，均住公司宿舍；2022年10月某日，A男在嘉義市的辦公室，以教導A女如何發生性行為為由，撫摸A女胸部、下體等部位，並意圖性交，但因硬度不足且A女表示疼痛而未遂，2023年3月至4月某日，趁A女母親外出，在宿舍內意圖對A女性交，仍未遂；後來A女母親得知此事，向警方報案。

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偵訊時，A男稱有撫摸A女胸部、下體，也用下體去碰A女下體，但硬度不足而未遂，並沒有趁機性交，也辯稱是A女主動示好，並稱是他對A女好，A女就喜歡和他在一起。

而A女有中度智能障礙，經鑑定對他人的性要求已達不知抗拒程度，審理A女說，A男有時會請他喝飲料，就隨便亂摸，跟她說不要跟媽媽講，A男小雞雞要放進去時「好像放一下而已就沒有了」，跟媽媽對話時也說「小鳥沒有放進我那邊、軟趴趴的捏」。

法官審理認為，A男對A女性交行為止於未遂階段，審酌他為滿足性慾，戕害被害人身心健康及性自主決定權，已與A女及A女母親調解賠償完畢，判處A男應執行有期徒刑4年。

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