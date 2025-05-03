疑毒駕遇盤查逃8公里車頭插入大排 駕駛靠警脫困

車頭插大排，車上2人就逮。（警方提供）

2025/05/03 12:39

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東警方今清晨巡邏時，發現有可疑車輛一路搖晃行駛，要求駕駛陳男（60歲）配合盤查，雖他嘴上說「好」，卻猛踩油門逃逸，本來一騎絕塵的模樣，最後警方卻在8公里外發現車頭插入大排，車上2人還是靠警方協助求救才狼狽脫困，由於2人皆有毒品前科，懷疑意外及逃逸皆為毒駕所為。

車上2人經抽血換算酒測值皆無酒駕反應，但2人皆有毒品前科，警方將對2人進行尿檢釐清是否毒駕。

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台東分局寶桑派出所員警於今日凌晨4時15分執行巡邏勤務，行經台東市臨海路與信義路口「小白屋」一帶時，發現一部自小客車行駛不穩，停紅燈時還停在停止線上，疑似有危險駕駛情形。

警方將車輛攔下後，本來不干副駕駛侯男的事，他卻率先自報姓名，而駕駛陳男還自稱「我有被通緝」，看到這種奇特的反應，警方一愣，還是對陳姓駕駛客氣說道違規行為，只是簡單做個盤查，陳某雖說「好」，卻立即大腳踩下油門逃逸，警方立即奔回車上、驅車追人。

只是清晨的臨海路上無人車，道路又筆直，警方遠遠見他轉入大學路便隨其軌跡跟上，想不到進到大學路不久即發現附近巷道內的大排正「插」著方才追蹤車輛，該車已自撞路邊水泥護欄並跌入水溝，副駕駛自行脫困，駕駛則受困車內。最後還是警方通知消防人員將陳男救出，初步檢視發現其頭部有撕裂傷。

2人因有毒品前科，但初步未在其身上和車上發現毒品，警方將對事故現場及拖吊上岸的車輛再次檢查，並對2人進行毒品尿檢等進一步釐清其逃逸及肇事原因。

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車頭插大排，車上2人就逮。（警方提供）

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