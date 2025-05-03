婦遭詐想花355萬元買黃金 警苦勸不聽怒了：「你是想被騙嗎」

60歲吳姓婦人，日前前往台北市文山區一間銀行，想以新台幣355萬元購買實體黃金。（記者鄭景議翻攝）

2025/05/03 11:44

〔記者鄭景議／台北報導〕60歲吳姓婦人，日前前往台北市文山區一間銀行，想以新台幣355萬元購買實體黃金，行員發現婦人疑似遭詐，通報警方，警方到場發現婦人手機有可疑投資群組，苦勸婦人這是詐騙婦人卻不聽堅持要買，讓警方不悅表示「妳是想被騙嗎？為什麼還要買？」，婦人才醒悟決定取消交易。

景美派出所警方今日表示，當時員警到場後詢問婦人買黃金用途，並查看婦人手機，果然發現婦人的Line 對話中頻繁出現「操作」、「交割」、「金流轉換」等用語，確認婦人疑似陷入詐騙。

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警方再進一步了解，該婦人透過社群軟體加入不明「投資群組」，被誤導相信參與「黃金投資」可以短時間獲取高額回報，詐騙集團以假冒專業投資顧問的身分，在群組內發布操作指令，誘導婦人購買黃金，再轉交給所謂的「代管專員」。

因詐騙集團的話術中，充斥如「金流管理」、「操作流程」、「風險轉移」等，讓婦人誤以為是正當理財行為，還覺得「老師」相當專業，以致警方苦苦說明，婦人對警方說明仍半信半疑，時而堅稱自己只是「常看」並無購買行為，時而又透露已經按照群組指示完成部分操作，甚至還嗆警方說「我手機幹嘛要給你看」。

直到警方直言：「妳是想被騙嗎？為什麼還要買？」時，婦人才逐漸意識到問題，最終答應取消交易、退出群組，並感謝警方積極的協助。

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