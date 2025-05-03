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    首頁　>　社會

    遊客走訪墾丁青蛙石步道跌落不治 家屬請求國賠敗訴

    郭男跌落墾丁青蛙石步道傷重不治，家屬請求國家賠償近800萬元，被屏東地院駁回。（資料照）

    郭男跌落墾丁青蛙石步道傷重不治，家屬請求國家賠償近800萬元，被屏東地院駁回。（資料照）

    2025/05/03 11:24

    〔記者李立法／屏東報導〕郭姓男子與妻子、友人走訪墾丁國家公園内青蛙石濱海步道，郭男卻不慎跌落步道下方約2層樓高的珊瑚礁岩上，傷重不治，家屬認為墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）維護管理有疏失，提告請求國家賠償近800萬元，屏東地院認為墾管處已對該步道有作適當警告或標示，不負損害賠償責任，駁回死者家屬請求，可上訴。

    郭男與妻子、友人於2年多前環島入住墾丁並前往青蛙石濱海步道看風景，郭男卻不慎跌落步道傷重送醫不治，家屬認為該步道位於墾丁國家公園内，墾管處負有管理及維護之責，竟未於佈滿尖銳珊瑚礁石及階梯有落差的步道設置安全設施、警示標誌或警語，管理顯有疏失，應負國賠責任，遂提告求償近800萬元。

    墾管處主張，該步道主要以維持原有生態、地形與地貌為管理原則，無法全面性設置安全輔助設施，亦不宜過多人為設施改變其地形與地貌，該處在停車場區旁設置解說牌，並提醒遊客「本園區以未經人工敷設之自然地區為主體，請自行注意野外安全」，該起意外事故的發生不可歸責於該處。

    屏東地院認為，該步道位於墾丁國家公園「特九」範圍內，為特別景觀區，國家公園法中載明「特別景觀區是指無法以人力再造之特殊自然地理景觀，而嚴格限制開發行為之地區。」自然山域、水域本質上具有一定危險性，該步道為天然形成的珊瑚礁岩，自願從事相當危險性活動時，應保持小心謹慎態度，墾管處已為步道作適當的警告或標示，不負損害賠償責任。

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