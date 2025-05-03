為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    全國最短中正路驚傳凶殺案 新竹關西惡煞半夜登門奪命

    新竹縣關西鎮、號稱全台最短的中正路驚傳命案。（記者黃美珠攝）

    新竹縣關西鎮、號稱全台最短的中正路驚傳命案。（記者黃美珠攝）

    2025/05/03 09:47

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮5旬葉姓男子4月29日清晨不明原因被廖姓友人發現頭部受傷冒著汩汩鮮血躺臥在床，意識逐漸昏迷，緊急送醫搶救，前天（1日）深夜急救無效身亡。新埔警分局鎖定3人分騎2輛機車涉案，正深入追查中。

    關西鎮中正路是當地曾經的「藝術小鎮」濫觴之處，短短幾百公尺，號稱是全台最短的中正路。

    初步了解，這起命案發生在4月29日凌晨2點多，警方根據周邊住戶所提供的線索，循線掌握到案發當時，有3名男子分乘2輛普通重型機車到葉男住處，機車車牌被口罩遮住，手持鐵棍衝入葉男住家，鄰居聽到敲打、玻璃碎裂等聲響，最後聽到有人撂話說「鐵棍要帶走」，接著就是2車揚長而去的聲音。

    當天清晨6點半過後，住附近的廖姓男子擔心葉男，前往探視，赫然發現葉男躺在床上，頭部流血，立刻報警送醫，但傷勢嚴重，經搶救2天後依舊回天乏術。

    警方調查發現，事發點原是另一對黃姓兄弟住所，有吸食強力膠問題，死者葉男家在鄰近台3線的十六張地區，居無定所，最近才投靠這對兄弟，在這裡住下。至於為何被殺？警方正循其交友圈釐清，也鎖定案發時出現的2車、3男全力追查中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播