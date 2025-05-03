全國最短中正路驚傳凶殺案 新竹關西惡煞半夜登門奪命

新竹縣關西鎮、號稱全台最短的中正路驚傳命案。（記者黃美珠攝）

2025/05/03 09:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮5旬葉姓男子4月29日清晨不明原因被廖姓友人發現頭部受傷冒著汩汩鮮血躺臥在床，意識逐漸昏迷，緊急送醫搶救，前天（1日）深夜急救無效身亡。新埔警分局鎖定3人分騎2輛機車涉案，正深入追查中。

關西鎮中正路是當地曾經的「藝術小鎮」濫觴之處，短短幾百公尺，號稱是全台最短的中正路。

請繼續往下閱讀...

初步了解，這起命案發生在4月29日凌晨2點多，警方根據周邊住戶所提供的線索，循線掌握到案發當時，有3名男子分乘2輛普通重型機車到葉男住處，機車車牌被口罩遮住，手持鐵棍衝入葉男住家，鄰居聽到敲打、玻璃碎裂等聲響，最後聽到有人撂話說「鐵棍要帶走」，接著就是2車揚長而去的聲音。

當天清晨6點半過後，住附近的廖姓男子擔心葉男，前往探視，赫然發現葉男躺在床上，頭部流血，立刻報警送醫，但傷勢嚴重，經搶救2天後依舊回天乏術。

警方調查發現，事發點原是另一對黃姓兄弟住所，有吸食強力膠問題，死者葉男家在鄰近台3線的十六張地區，居無定所，最近才投靠這對兄弟，在這裡住下。至於為何被殺？警方正循其交友圈釐清，也鎖定案發時出現的2車、3男全力追查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法