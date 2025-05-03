8旬翁誤信詐團LINE被騙50萬 汐止警誘逮車手再抓2接應毒蟲

新北市汐止警分局警員在接應黃姓車手的顧姓詐團成員車上起獲海洛因等毒品及吸食器。（記者林嘉東翻攝）

2025/05/03 09:46

〔記者林嘉東／新北報導〕80多歲陳姓男子誤信詐團LINE投資詐騙群組，投資台幣50萬元血本無歸。警方獲報誘捕詐團成員，不僅逮到黃姓車手，還抓到接應黃男的詐團成員顧男與蕭女，並在顧男車上起獲依托咪酯煙彈、海洛因、安非他命等毒品及吸食器；警訊後，將黃男等3人依涉犯詐欺、洗錢防制法與毒品危害防制條例等罪送辦。

新北市汐止警分局社后派出所上月25日接獲陳姓男子報案稱，他高齡80多歲的父親加入詐團LINE投資詐騙群組，投資50萬元後無法提領獲利，詐團還要求他再投資80萬元交割金，才知受騙上當，報警與警方配合抓詐團成員，設局約出自稱是投資專員的黃姓車手在汐止區湖前街面交。

請繼續往下閱讀...

警方指出，年約50歲的黃男現身後，即遭埋伏員警逮捕，查扣黃男手機、資金收據、工作證，並在他身上起獲及第2級毒品依托咪酯煙彈；隨後，順藤摸瓜逮到接應黃男的46歲顧男與顧男同齡的蕭女，另在顧男車內起獲第1級毒品海洛因20.7克、第2級毒品安非他命6.5克。警訊後，將黃等3人依涉犯刑法詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

汐止警分局長徐俊生提醒，詐騙集團利用網路社群到處散布「假投資」、「假貸款」、「假打工」等詐騙廣告，誘使民眾點擊進而實施詐騙，如有發現可疑資訊，請撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求協助，也可直接現場到派出所報案求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法