中二生惡作劇讓同學「鳥鳥跑出來」 害爸媽賠掉一個月薪水

高市某國中二年級男學生惡作劇害同學露鳥，爸媽賠掉近一個月薪水補償對方損失。示意圖。（資料照）

2025/05/03 09:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕14歲的阿明和小華（均化名）是高市某國中二年級同班同學，阿明在學校惡作劇把小華的運動褲拉到膝蓋，害他的「鳥鳥跑出來」，小華回家告狀，爸媽替兒子出氣提告求償5萬元，法官認為阿明此舉已侵害到小華的隱私權，判他和爸媽應連帶賠償2萬5千元。

判決指出，去年6月6日上午7點半，阿明和小華準備走進班級教室上課，走在後面的阿明，看到小華穿著運動短褲，竟萌生惡作劇念頭，他上前一把將小華的運動褲往下拉扯到膝蓋，結果運動褲連著內褲一起被扯下，害小華的鳥鳥跑出來，小華趕緊用手遮掩，並迅速將褲子穿好。

請繼續往下閱讀...

小華回家向父母告狀，爸媽帶著孩子去警局報案，高雄少年及家事法院少年法庭審理後，認定阿明此舉涉犯性騷擾及強制罪；小華爸媽另提民事求償5萬元，高雄地方法院簡易庭審理時，阿明和爸媽均坦承犯行，阿明爸爸說，自己當工人，一個月賺不到3萬元，媽媽也只是家庭主婦，沒有工作賺錢，認為求償金額太高，希望能減少賠償金。

法官認為，阿明尚未成年，爸媽應連帶負起賠償責任，且阿明的行為確實已侵犯到小華的隱私權，審酌雙方身份、資力及加害程度，判阿明和爸媽應連帶賠償小華2萬5千元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法