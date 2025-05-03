水電工稱手疾借廁所還要她幫穿褲 失控施暴推正妹成傷

水電工稱手疾到享平方借廁所還要她幫穿褲，失控施暴推正妹成傷。（情境照）

2025/05/03 08:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有竊盜前科的水電工徐建安以借廁所為由，要求女子小美陪他到竹縣竹北市享平方男廁，事後又以手部開刀有舊疾要求幫他穿褲子，小美幫完後竟遭徐男拉住雙臂，她驚聲尖叫反遭徐男推倒成傷，新竹地院依強制與傷害罪判刑。

法官調查，30歲男子徐建安前因竊盜案件，經新竹地方法院判刑6月確定，出獄後仍不知悔改，前年12月2日早上8點多，以借廁所為由，要求不認識的女子小美陪同前往位於新竹縣竹北市享平方地下1樓廁所，徐男如廁完畢後，藉故以手部開刀留有舊疾為由，要求小美協助他穿褲子。

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小美不疑有他，乃走至男廁外協助徐男穿上褲子，徐男竟徒手拉住她雙臂，小美因此受到驚嚇而放聲尖叫，徐男聽她尖叫，唯恐被人發現，竟徒手推開她，使小美向前倒地在男廁門外，因而受有雙手腕挫扭傷、左手掌擦傷等傷害，且小美手機摔落在地，手機螢幕保護貼因而破裂不堪用。

法官審酌徐男為一具有相當智識經驗之成年人，竟任意以強制手段而使被害人行無義務之事，並隨意致告訴人成傷，侵害告訴人身體健康法益並造成其財物損失，足認被告顯然缺乏自我控制能力及尊重他人權利、守法意識，最後依強制與傷害罪判刑4月。

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