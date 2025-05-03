惡女婿肚頂洗碗岳母後背 她痛訴子宮膀胱下垂求償650萬元

惡女婿肚頂洗碗岳母後背，她痛訴子宮膀胱下垂求償650萬。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/03 08:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣范姓男子在家因細故與岳母爭吵，無視正在洗碗的岳母，竟衝撞她身體並以肚子頂撞後背，導致岳母膀胱、子宮與直腸下垂，岳母憤而對惡女婿求償650萬元，新竹地院判賠10萬。

張女說，前年3月2日晚上在女婿住家內，細故發生爭執，當時她正在廚房洗手檯前洗碗，范男竟故意以身體衝撞她右側身軀，並以肚子頂撞她後背，將她壓在廚房洗手檯前，致她一時身體無法呼吸，並受有右上臂、右下腹壁及右小腿瘀青、右側胸壁疼痛等傷害。

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事後她持續至醫院、診所就診，開始持續拉肚子，經醫師檢查發現有膀胱、子宮、直腸下垂等症狀，並為此多次至醫院就診及住院接受手術治療，被撞前她身體健康且一次能連續步行多時，遭傷害後至今仍無法正常走動，憤而求償醫藥費50萬元及精神慰撫金600萬元，合計650萬元。

刑事部分，新竹地院依傷害罪判處范男拘役40日，醫療費用部分，法官認為子宮與膀胱下垂與女婿暴行應無因果關係，僅判准3萬元醫藥費。

然法官認為張女因女婿衝撞行為受傷，為此需多次往返醫院治療，堪信在精神上自受有相當程度痛苦，審酌2人為姻親親屬關係，范男因細故與岳母發生爭執，未求理性解決而以衝撞行為傷害身為長輩之原告，其所為除違反刑法規定外，更違背孝道人倫親情之道德情感，實屬不該，判賠精神慰撫金7萬元，合計判賠10萬。

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