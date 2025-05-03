囚被害人吞蟲、喝尿 詐團「取簿手」主謀警局險脫逃

詐團拘禁提供帳戶者於旅館，強迫其吞海蟲、當眾自慰並錄影羞辱，台南地方法院重判3人徒刑。（記者王捷攝）

2025/05/03 07:18

〔記者王捷／台南報導〕邱姓男子提供銀行帳戶後遭詐騙集團拘禁旅館，被逼裸體自慰、喝尿、吞下海蟲與蝦子並遭拍照羞辱，台南地方法院斥蘇、蕭、王3名歹徒「嚴重抹滅人性尊嚴」，依加重詐欺、私行拘禁、洗錢，分別判3年、4年6月與2年4月徒刑，其中蘇姓主謀被逮到台南歸仁警分局時，曾一度解開手銬脫逃，加判脫逃罪。

詐團分工縝密，其中蘇男是警方俗稱的「取簿手」，他們透過社群平台張貼廣告，對外招募人頭帳戶，騙到銀行帳戶後，就提供給上游詐團作為洗錢使用，而帳戶的實際擁有者，一交出帳戶就會遭監控，以防被害人掛失或報案。

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2022年底，被害人邱男交出帳戶後遭非法拘禁，因為他與其中一名「取簿手」有金錢糾紛，所以下場比較慘，先被球棒毆打隨後被帶往台南「桂花村」汽車旅館囚禁，再輾轉囚禁於佳里與西港地區。期間，蕭男指使共犯購買海蟲與蝦子，強迫邱男吞食，還命其裸體自慰、喝尿，過程遭拍照錄影羞辱。其他被害人也在提供帳戶資料後，長達十日輪流監控，手機遭收走、行動受限，甚至被威脅「敢跑就打」，被害人試圖向旅館櫃檯求救未果，而被騙錢的3位被害人則是在LINE上被假冒投資顧問誘騙，分別匯款15萬至25萬元，款項隨即被轉走。

蕭男辯稱與拘禁及羞辱行為無關，僅知有人被看守，否認參與餵食異物或脅迫行為，不過其他共犯則指控，接受蕭男指示購買海蟲，因為自己也曾被逼吃蟲，懼於權勢不敢違抗；王男則聲稱僅負責轉交帳戶資料，未參與拘禁過程；主謀蘇男則坦承部分詐欺指令與脫逃事實，但否認涉及組織犯罪。

不過法官認為，蘇男在2023年1月30日被警方逮捕，在歸仁分局受訊時，趁警方不注意解開手銬徒步逃逸，短短數分鐘後即遭員警圍捕帶回，因此另以脫逃罪論處。

台南地方法院審酌，三人長期參與詐團運作，各在不同階段執行犯罪行為，並非臨時湊合，蘇男是主導者，判處3年徒刑、蕭男實際參與私行拘禁與凌虐判處4年6月，而王男則判處2年4月，另沒收蘇男手機與犯罪所得6萬元。

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