為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    囚被害人吞蟲、喝尿 詐團「取簿手」主謀警局險脫逃

    詐團拘禁提供帳戶者於旅館，強迫其吞海蟲、當眾自慰並錄影羞辱，台南地方法院重判3人徒刑。（記者王捷攝）

    詐團拘禁提供帳戶者於旅館，強迫其吞海蟲、當眾自慰並錄影羞辱，台南地方法院重判3人徒刑。（記者王捷攝）

    2025/05/03 07:18

    〔記者王捷／台南報導〕邱姓男子提供銀行帳戶後遭詐騙集團拘禁旅館，被逼裸體自慰、喝尿、吞下海蟲與蝦子並遭拍照羞辱，台南地方法院斥蘇、蕭、王3名歹徒「嚴重抹滅人性尊嚴」，依加重詐欺、私行拘禁、洗錢，分別判3年、4年6月與2年4月徒刑，其中蘇姓主謀被逮到台南歸仁警分局時，曾一度解開手銬脫逃，加判脫逃罪。

    詐團分工縝密，其中蘇男是警方俗稱的「取簿手」，他們透過社群平台張貼廣告，對外招募人頭帳戶，騙到銀行帳戶後，就提供給上游詐團作為洗錢使用，而帳戶的實際擁有者，一交出帳戶就會遭監控，以防被害人掛失或報案。

    2022年底，被害人邱男交出帳戶後遭非法拘禁，因為他與其中一名「取簿手」有金錢糾紛，所以下場比較慘，先被球棒毆打隨後被帶往台南「桂花村」汽車旅館囚禁，再輾轉囚禁於佳里與西港地區。期間，蕭男指使共犯購買海蟲與蝦子，強迫邱男吞食，還命其裸體自慰、喝尿，過程遭拍照錄影羞辱。其他被害人也在提供帳戶資料後，長達十日輪流監控，手機遭收走、行動受限，甚至被威脅「敢跑就打」，被害人試圖向旅館櫃檯求救未果，而被騙錢的3位被害人則是在LINE上被假冒投資顧問誘騙，分別匯款15萬至25萬元，款項隨即被轉走。

    蕭男辯稱與拘禁及羞辱行為無關，僅知有人被看守，否認參與餵食異物或脅迫行為，不過其他共犯則指控，接受蕭男指示購買海蟲，因為自己也曾被逼吃蟲，懼於權勢不敢違抗；王男則聲稱僅負責轉交帳戶資料，未參與拘禁過程；主謀蘇男則坦承部分詐欺指令與脫逃事實，但否認涉及組織犯罪。

    不過法官認為，蘇男在2023年1月30日被警方逮捕，在歸仁分局受訊時，趁警方不注意解開手銬徒步逃逸，短短數分鐘後即遭員警圍捕帶回，因此另以脫逃罪論處。

    台南地方法院審酌，三人長期參與詐團運作，各在不同階段執行犯罪行為，並非臨時湊合，蘇男是主導者，判處3年徒刑、蕭男實際參與私行拘禁與凌虐判處4年6月，而王男則判處2年4月，另沒收蘇男手機與犯罪所得6萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播