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    首頁　>　社會

    酒駕騎士闖紅燈被警尾隨摔死 父母求償國賠千萬敗訴

    23歲陳男酒駕闖紅燈後墜農田死亡，父母指控警方勤務不當，提國賠訴訟求償逾千萬。台南地院認定警方執法合規，與死亡無因果關係，駁回請求。示意圖。（記者王捷攝）

    23歲陳男酒駕闖紅燈後墜農田死亡，父母指控警方勤務不當，提國賠訴訟求償逾千萬。台南地院認定警方執法合規，與死亡無因果關係，駁回請求。示意圖。（記者王捷攝）

    2025/05/03 08:15

    〔記者王捷／台南報導〕23歲的陳姓男子酒後騎機車闖紅燈，被新營警分局巡邏警員發現尾隨後摔落農田身亡；陳男的父母提起國賠訴訟，指控警違法執勤釀禍，合計求償千萬，但台南地方法院認為，警方執法沒有問題，駁回國賠請求。

    陳男父母指出，2023年1月21日凌晨，陳男在新營區延平路闖紅燈，當時兩位警員執行防竊勤務，卻擅自變更勤務內容，在沒有交通勤務的情況下尾隨陳男，並沿途使用警笛與擴音器要求停車。陳男疑似受到壓力與不熟路況，在柳營區建業路252巷撞上田壟，人車摔落農田，當晚傷重不治。陳父母主張，警方未依規定逕行舉發，而採取危險追車行為，違反比例原則並造成死亡，應負國賠責任。

    陳父請求醫療費1萬2683元、喪葬費25萬820元、扶養費155萬4800元，精神慰撫金300萬元，一共481萬8303元；陳母則請求扶養費218萬400元及精神慰撫金300萬元，共518萬400元，兩人合計共求償1000萬703元。

    新營分局主張，警方是在巡邏時目睹陳男闖紅燈，是依法攔查，陳男拒檢逃逸，因此才會尾隨，過程中未逼車也未有脫序行為，且在確認車號後即停止追蹤，準備事後舉發。

    意外發生時警方已未持續追車，並立即報案送醫。事後檢驗結果亦顯示陳男血中酒精濃度為每公升0.7毫克，警方並無違法或過失。

    兩位警員則表示，尾隨過程中保持安全距離，後來陳男騎進狹小巷弄，因不熟路況而決定放棄追車，正準備查詢車籍資料時發現陳男車尾燈消失，因此即刻下車持手電筒搜尋並通報救護，處置過程並無疏失。

    法院審酌監視器畫面與密錄器資料後，認為警方依法攔查屬職責範圍，追車過程並沒有超過越比例原則，也沒有違反警察職權行使法，警方在事故發生前即已停止追蹤，雙方行為間不具相當因果關係，所以駁回陳男父、母請求，並負擔10萬元訴訟費用，全案可上訴。

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