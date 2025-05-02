新竹茶餐廳兄弟爭產釀命案！持刀刺死勸架侄子的嫌犯收押

持刀刺死侄子的黃嫌，涉殺人罪嫌有逃亡之虞，檢方向新竹地院聲請羈押獲准。（記者廖雪茹攝）

2025/05/02 22:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市昨晚發生兄弟爭產卻刺死勸架的25歲侄子的人倫悲劇，50歲黃姓犯嫌被警方依現行犯逮捕後移送新竹地檢署偵辦，檢方今晚10點許發布表示，黃嫌經檢察官訊問後，認涉犯刑法第271條第1項的殺人罪嫌重大，並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

新竹市光復路上一家有網紅推薦的港式茶餐廳，1日晚間8點許爆發人倫劇劇。黃姓男子疑不滿家產分太少，到2哥經營的茶餐廳兼住家理論，因越吵越兇，黃男憤而到附近五金行買一把陶瓷刀再重返二哥餐廳，爭吵拉扯過程中，一刀刺進一旁勸架的廚師侄子的心臟，侄子當場血流如注，送醫不治；警方獲報現場帶回買刀行兇的黃男，黃的身上都沾滿侄子的鮮血，且犯後無悔意，警方訊後依殺人罪嫌送辦。

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新竹地檢署表示，針對黃姓被告殺人案件，該署對死者及其家屬深表遺憾。檢察長陳松吉接獲通報後，高度重視，立即指示主任檢察官邱志平、承辦外勤檢察官陳榮林及國民法官小組成員與警方成立專案小組共同偵辦，以期迅速釐清案情，並於今日由專責檢察官帶同法醫進行相驗。該署也同步啟動犯罪被害人保護機制，通報犯罪被害人保護協會新竹分會，關懷支持被害人家屬。

檢方指出，黃姓被告經檢察官訊問後，認涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。該署將徹查真相，釐清事實，依法嚴懲暴力犯罪行為，以維社會治安與公眾安全。

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