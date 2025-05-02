5/2今彩539頭獎開1注！800萬獎落高雄

今晚（2日）開獎的第114000049期大樂透頭獎摃龜，今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/05/02 22:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月2日開獎的第114000108期今彩539頭獎開出1注，由高雄市新興區和平一路283號「億客來彩券行」開出；第114000049期大樂透頭獎則摃龜。

第114000049期大樂透中獎號碼「02、05、39、43、45、47，特別號：26」。頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得88萬2746元；參獎共17注中獎，每注可得11萬1843元；肆獎共61注中獎，每注可得2萬37元；伍獎共1466注中獎，每注可得2000元；陸獎共1999注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬774注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6937注中獎，每注可得400元。

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第114000049期49樂合彩中獎號碼為「02、05、39、43、45、47」。四合共17注中獎，每注可得20萬元；三合共129注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3669注中獎，每注可得1250元。

第114000108期今彩539中獎號碼為「05、12、20、24、28」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共382注中獎，每注可得2萬元；參獎共9489注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬5442注中獎，每注可得50元。

第114000108期39樂合彩中獎號碼為「05、12、20、24、28」。四合共13注中獎，每注可得21萬2500元；三合共551注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4170注中獎，每注可得1125元。

第114000108期3星彩中獎號碼為「145」。壹獎共85注中獎，每注可得5000元。

第114000108期4星彩中獎號碼為「6018」。壹獎共20注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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