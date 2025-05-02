為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北捷上演「人咬人」！車廂擁擠爆衝突 乘客動手又「動口」

    台北捷運板南線列車今天下午有乘客因車廂擁擠爆肢體衝突，男子咬傷另一人手臂。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

    台北捷運板南線列車今天下午有乘客因車廂擁擠爆肢體衝突，男子咬傷另一人手臂。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

    2025/05/02 19:27

    〔記者林承鴻／台北報導〕今（2）日下午4點多，台北捷運板南線列車有乘客因車廂擁擠爆肢體衝突，30歲呂男竟咬傷58歲王男手臂，被同車乘客壓制，由車站站長、保全處理。

    台北捷運公司說，行控中心今天下午4點多獲報板南線列車有旅客糾紛，立即請站長及保全上車處理，通知捷警及轄區員警，雙方在忠孝新生站下車，處理時間約3分鐘，後續已由警方接手處理。目前系統營運正常。

    台北市警察局捷運警察隊說，今天下午4點32分接獲通報，捷警即刻趕赴現場處理，經了解，為30歲呂男因車廂擁擠遭碰撞後與他人發生推擠，遭其他乘客上前壓制，過程中同車廂乘客58歲王男遭呂男咬傷右手臂，其他乘客則協助按壓緊急通訊鈕通報事件。

    捷警說，經善導寺站長、保全會同於善導寺站上車後，於忠孝新生站將呂男帶下車，遭咬傷的王男已在警方到場前自行離去。捷警聯繫王男並告知相關權利，王男回應，人已離開，暫不提出追究。呂男由大安分局新生所帶回。

    捷運警察隊呼籲，台北捷運系統人潮擁擠，難免發生碰撞，旅客搭乘捷運時應平心靜氣，遇事時務必冷靜面對，並以同理心彼此體諒包容。如發生爭執或危險，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播