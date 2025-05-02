北捷上演「人咬人」！車廂擁擠爆衝突 乘客動手又「動口」

台北捷運板南線列車今天下午有乘客因車廂擁擠爆肢體衝突，男子咬傷另一人手臂。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

2025/05/02 19:27

〔記者林承鴻／台北報導〕今（2）日下午4點多，台北捷運板南線列車有乘客因車廂擁擠爆肢體衝突，30歲呂男竟咬傷58歲王男手臂，被同車乘客壓制，由車站站長、保全處理。

台北捷運公司說，行控中心今天下午4點多獲報板南線列車有旅客糾紛，立即請站長及保全上車處理，通知捷警及轄區員警，雙方在忠孝新生站下車，處理時間約3分鐘，後續已由警方接手處理。目前系統營運正常。

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台北市警察局捷運警察隊說，今天下午4點32分接獲通報，捷警即刻趕赴現場處理，經了解，為30歲呂男因車廂擁擠遭碰撞後與他人發生推擠，遭其他乘客上前壓制，過程中同車廂乘客58歲王男遭呂男咬傷右手臂，其他乘客則協助按壓緊急通訊鈕通報事件。

捷警說，經善導寺站長、保全會同於善導寺站上車後，於忠孝新生站將呂男帶下車，遭咬傷的王男已在警方到場前自行離去。捷警聯繫王男並告知相關權利，王男回應，人已離開，暫不提出追究。呂男由大安分局新生所帶回。

捷運警察隊呼籲，台北捷運系統人潮擁擠，難免發生碰撞，旅客搭乘捷運時應平心靜氣，遇事時務必冷靜面對，並以同理心彼此體諒包容。如發生爭執或危險，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理。

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