鍾文智棄保潛逃！北院裁定保證金5000萬沒入國庫

股市聞人鍾文智棄保潛逃。（資料照）

2025/05/02 19:23

〔記者楊國文／台北報導〕有「TDR達人」稱號的鍾文智炒股被合計判決總刑期30年5月定讞，卻因未延長科技監控，以致他趁隙棄保潛逃，遭北檢通緝中。北檢已向台北地院聲請沒入鍾文智自行繳交的保證金3千萬元獲准；日前，北檢又聲請將鍾文智的胞妹、友人為他具保而繳交的5千萬元保證金沒入國庫，北院認為，鍾文智已棄保潛逃，裁准應予沒入，可抗告。

另外，鍾文智在潛逃前，被高院裁定加保2千萬元，以防止其逃亡，但鍾仍舊潛逃，高檢署已向最高法院提起抗告，尚未做出裁定。

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北院針對北檢聲請將鍾文智親友繳交的5千萬保證金沒入裁定指出，刑事訴訟法規定，交保的被告若逃匿，其具保的保證金，沒入之。

北院指出，鍾文智涉證交法案，未遵期至派出所報到，檢察官命員警到鍾文智的住所拘提無著，迄今鍾仍未到案接受執行，顯然已逃匿，北檢聲請將鍾文智親友繳納保證金5千萬元沒入，於法有據。

鍾文智涉嫌炒作TDR，套利4億多元，被依證券交易法等罪，累計刑刑30年5月定讞，不過，檢方當天執行防逃勤務時，發現鍾已不見人影，疑已棄保潛逃，檢方因此將他通緝。

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