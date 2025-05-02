劉若琳否認凌虐！稱牽剴剴入睡 對方律師諷：傳訊姊「剴剴在裝死」

涉虐死1歲男童「剴剴」，保母妹妹劉若琳（左1）堅稱自己不知情。（資料照）

2025/05/02 19:51

〔記者鄭景議／台北報導〕台北地院審理男童剴剴疑凌虐致死案，保母姊妹中劉彩萱已經認罪，不過妹妹劉若琳仍堅持自己對剴剴遭虐未參與、也不知情。劉若琳的律師今列出一長串時間表，佐證姊妹的作息並不時常重疊，劉若琳未必能發現剴剴異狀，且剴剴被綑綁塞入澡盆時，是劉若琳把剴剴拉出來，還牽著他入睡，不過這點被告訴代理人曾宿明律師諷：「很溫柔，但傳訊息給姊姊說，剴剴在裝死。」

劉若琳的律師今日辯護時，列出劉姓姊妹老家、劉彩萱家、劉若琳家三地，並詳細解釋姊妹在這三地停留的時間以及做的事情，以此舉證通常兩人只會在老家吃飯時見面，雖然也會帶這小孩去彼此家作客，但通常是一方有要事，另一方要照顧，實際同時照顧剴剴的情況並不多。

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律師還以剴剴被綑綁塞入澡盆一事，指出當時劉彩萱把剴剴綑綁塞入澡盆後，向劉若琳表示，自己要出門，要幫忙顧一下，等剴剴發出掙扎聲音，劉若琳過去才發現剴剴被綑綁，她馬上為剴剴解綁，還牽剴剴到床上為他蓋厚被，並且牽著剴剴等剴剴睡著。

律師指出，所有凌虐行為依據外傭Mira等人的證詞，可得知都是劉彩萱所為，劉若琳並沒有參與，且劉若琳幫剴剴解綁等行為，可看出是「風險降低行為」，表面與犯罪結構有關係，但實際上卻是在減少、控制或延緩危險的發生，且劉若琳與劉彩萱並非共同照護，劉若琳也沒有保證人身分，因此不構成刑法不純正不作為犯。

不過告訴代理人曾宿明反以劉若琳律師的時間表，指出兩人的互動要用這麼複雜的時間表才能看得懂，不就更證實兩人名義上分別接案，實則共同托育嗎？且劉若琳稱自己牽剴剴手入睡這個舉動，真的「很溫柔、很溫柔、很溫柔」，但除了劉若琳自己以外，完全沒有其他人能佐證，反而劉若琳在事發當時向姐姐傳訊息稱「他很有力、在裝死」等言論，一點都看不出來是正在溫柔對待剴剴。

檢察官也直言劉若琳是對剴剴有實質影響力的人，且對剴剴被罰站等行為，在與姊姊的訊息中有鼓吹、評論的行為，其實正是默契的犯意聯絡，劉若琳是共同正犯。

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