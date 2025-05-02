服務處收「焚燒冥紙」恐嚇信 吳沛憶：已到萬華分局報案

立委吳沛憶服務處今天收到匿名信件，內容物為一疊「焚燒過」的冥紙。（吳沛憶辦公室提供）

2025/05/02 18:49

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤，黨籍立委沈伯洋、吳秉叡陸續接獲威脅恐嚇信，綠委吳沛憶今天（2日）也發文說，服務處收到一疊焚燒過的冥紙，明顯是死亡威脅；不法恐嚇絕非民主法治社會應該容忍，已到萬華分局完成報案程序。

吳沛憶指出，服務處今天收到匿名信件，內容物為一疊「焚燒過」的冥紙，明顯是暗示死亡威脅。信上沒有地址，郵戳也非常模糊，看不出來從那裡寄來萬華。

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吳沛憶指出，去年5月時服務處曾接到電話恐嚇，「請吳沛憶走路小心一點，我會來刺你」，讓服務處同仁心生畏懼。這並非個案，近期包括民進黨立委吳思瑤、沈伯洋也都接到死亡威脅。

吳沛憶說，身為民意代表本就應接受各界檢驗，過去在面對質疑或批評時一向虛心接受，但國民黨的仇恨式罷免，就是在鼓動將吳沛憶作為報復情緒的出口。面對惡罷，她選擇持續基層深耕，用認真做事回應罷免，但不法恐嚇絕非民主法治社會應該容忍。

吳沛憶強調，民主社會接納不同聲音，但絕不容許違法，為預防後續演變為暴力攻擊、且不姑息違法行為，目前已至萬華分局完成報案程序，依法嚴正處理，也盼各界共同守護台灣珍貴的言論自由及民主制度。

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