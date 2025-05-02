惡保母劉彩萱否認推剴剴去撞牆 法官面露不悅問「那要認什麼罪？」

保母劉彩萱（白衣）訊後還押。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/05/02 18:29

〔記者鄭景議／台北報導〕台北地院審理男童剴剴疑凌虐致死案，今日進行事實與法律言詞辯論，日前已認罪的保母劉彩萱，透過律師否認有推剴剴去撞牆，讓法官面露不悅，問「那要認什麼罪？」，最後劉女否認有推剴剴撞牆、逼餵不潔食物、遮蔽剴剴眼睛，只承認命令剴剴罰站、徒手毆打、洗冷水澡、辱罵。

今日的事實與法律言詞辯論中，保母劉彩萱的律師指出，劉彩萱曾以吃餅乾、喝養樂多或珍珠奶茶、看「鯊魚寶寶」影片等方法引誘剴剴進食，證明劉彩萱曾經很喜歡剴剴且試圖努力改變剴剴的問題，是交接時的匆促以及剴剴的異常行為，導致悲劇發生。

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劉彩萱的律師表示，剴剴為「高度困難幼兒」，且包括慢熱的人格特質、四次因為呼吸道感染看診、有全身緊繃問題、看似健康實則肌肝酸低，疑似有消化吸收疑慮等問題，在交接時未被告知，交接前碰面時間短暫，保母也被社工告知儘量不要挑小孩，因此沒有選擇權。

律師還指出，劉彩萱的兒子王凱弘就證實，曾經聽到剴剴在九月初就脫口說出五字經，且當時劉彩萱就有Line給社工，對話紀錄可證明剴剴會罵三字經五字經並非劉說謊，「總不可能九月初就在下一盤很大的棋」。

律師強調，剴剴會自己撞頭，還撞到臉受傷，才導致劉彩萱嘗試以綁縛這樣「土法煉鋼」的手段制止，過程中劉彩萱有嘗試與社工求助，但碰了軟釘子，社工僅回應她「小孩交給你的時候臉是乾淨的」。

律師說，劉彩萱固然以不對的手段照護小孩，造成剴剴的悲劇，但「不是專業的保母就是邪惡的保母嗎？」，劉女明顯並非一開始就是個會欺凌弱小的人。

日前已經認罪的劉女，還透過律師否認有推剴剴去撞牆，讓法官面露不悅，問「那要認什麼罪？」，經法官與律師確認後，劉女承認有毛巾綑綁、塞入澡盆、徒手毆打、鞋拔毆打、辱罵、洗冷水澡及長期裸體等，但否認有推去撞牆、命令剴剴罰站、遮蔽剴剴眼睛、及提供不潔食物。

檢察官則表示，劉的律師只是在試圖切割犯罪事實，且吐槽律師，社工的回應「哪裡像是軟釘子」、「小孩會自撞跟綑綁有甚麼因果關係？」，並強調曾經稱剴剴會罵髒話的都是劉彩萱及關係人，長期相處的外傭Mira及前任周保母都表示從未聽過，就算小孩懵懂學大人發出髒話，也不構成虐打的理由。

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