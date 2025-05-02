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    廢氣怪味成鐵證！彰化男透天種大麻 鄰居「聞毒」3個月才揪出

    黃姓男子承租透天厝種植大麻，警方查獲51株大麻活株，估算市價約500萬元。（警方提供）

    黃姓男子承租透天厝種植大麻，警方查獲51株大麻活株，估算市價約500萬元。（警方提供）

    2025/05/02 18:39

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣和美鎮一處透天厝經常飄出怪味，鄰居以為是附近工廠排廢氣，直到友人拜訪聞到，驚呼「這味道像大麻」，鄰居才驚覺已經聞毒3個月，趕緊報警。警方追查，果然在屋內發現51株大麻活株，估算市價約500萬元。警方隨後將黃姓租屋客與陳姓澆花工逮捕，彰化地方法院近日依毒品罪，分別判處黃男6年、陳男2年8月徒刑。

    判決書指出，2024年3月，黃男（41歲）去年間租下和美鎮一棟透天厝，並將三樓改造成大麻溫室，安裝設恆溫設備維持攝氏26度，成功培育出51株大麻活株。同年4月，陳男（48歲）因缺錢向黃男借款，被黃以「收益20%分紅」利誘邀其參與栽種，負責澆水、施肥及維護環境。

    判決書指出，黃男透過網路等管道取得大麻種子，購買花盆、培養土等器材，以插枝方式繁殖大麻，將透天厝窗戶貼滿遮光紙布置成溫室，使用透明塑膠杯培育幼苗，放在衣櫃內，以24小時燈光照射，手法老練。種植期間，鄰居曾聞到氣味，誤以為是工廠排放廢氣，直到有訪客在戶外抽菸時察覺「這是大麻味」，才爆發此案。

    兩人坦承犯行，陳男辯稱，因缺錢向黃男借2萬元，黃男再以月薪2萬元利誘其負責澆水等照護工作。法官審理，黃男曾於2023年種植大麻遭起訴，僅隔不到一年又犯，顯見無悔意，審酌，兩人分工明確，且設備專業，全案依毒品危害防制條例分別判處黃男6年、陳男2年8月徒刑，並沒收所有毒品與犯罪工具。

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    黃男使用透明塑膠杯培育大麻幼苗，並放在衣櫃內以24小時燈光照射。（警方提供）

    黃男使用透明塑膠杯培育大麻幼苗，並放在衣櫃內以24小時燈光照射。（警方提供）

    黃男與陳男犯行遭逮捕，彰化地方法院近日依毒品罪，分別判處黃男6年、陳男2年8月徒刑。（資料照）

    黃男與陳男犯行遭逮捕，彰化地方法院近日依毒品罪，分別判處黃男6年、陳男2年8月徒刑。（資料照）

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