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    首頁　>　社會

    新竹男爭家產刺死侄子！法界人士：遺產分配不公 2年內可提告

    新竹市黃姓男子（中）因不滿家產分配問題，持水果刀刺死侄子。（記者洪美秀攝）

    新竹市黃姓男子（中）因不滿家產分配問題，持水果刀刺死侄子。（記者洪美秀攝）

    2025/05/02 17:59

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市昨晚發生兄弟爭遺產卻刺死勸架侄子的人倫悲劇。新竹市律師曾艦寬指出，長輩過世遺留的遺產分配問題最易引發兄弟姐妹間的爭吵，若長輩遺產還未辦理繼承或分割，其實可透過法律訴訟請求遺產繼續分割分配；若覺得分配過程或遺產有隱匿等不公平情形，認為繼承權受到侵害，也可在知悉受侵害的2年內，透過《民法》第1146條，向法院聲請請求繼承權回復，雖透過法律途徑需時間，卻能獲得法律保護，不需透過爭吵，導致發生如此的人倫悲劇。

    曾艦寬律師分析，一般來說，若家中長輩過世，兄弟姐妹大概就面臨要繼承的問題，若長輩留有遺產（動產或不動產），可透過法律或是請代書以協議等方式進行遺產分割或分配，若有不動產，也可透過繼承辦理分割登記，另動產部分如現金或是黃金，也可透過兄弟姐妹間的協議進行分配。

    他研判此案很可能兄弟姐妹已進行遺產分割分配，但兇嫌ㄠ弟可能認為遺產分得不公平，例如認為自己分太少等，才持續與二哥爭吵，或者兇嫌認為父母遺產還有其他動產如黃金等被藏起來，於是找二哥爭吵請求分配等，但其實如果認為自己的繼承權受到侵害，透過《民法》第1146條，向法院提出繼承權回復的請求。

    曾艦寬律師認為，一般民眾對遺產分配都會認為透過法律途徑很冗長，但其實是最能保障自身權益的方式，建議可透過法律途徑提出訴訟，可避免兄弟姐妹間因遺產問題而惡言相向或釀悲劇。

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