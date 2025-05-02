驚險畫面曝光！國三彰化段追撞車禍釀火燒車 母抱5歲女兒急逃出

國道3號彰化和美南下路段驚傳火燒車意外，婦人抱著小孩逃出車外。（取自彰化踢爆網）

2025/05/02 16:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國道3號彰化和美南下路段，今天（2日）下午3點左右傳出火燒車，白色自小客車疑似發生車禍造成引擎受損，車體全面燃燒還發出數聲爆炸聲，31歲婦人馬上抱著5歲女兒逃出車外，婦人胸痛、女兒右眼疼痛送醫，車禍原因仍待進一步了解釐清。

這起意外發生在下午3點43分，在國道3號193.5公里南下路段的內側車道，因為2部自小客車發生碰撞意外，造成後方的自小客車引擎受損，瞬間火煙竄起，冒出濃煙讓來往車輛都怵目驚心，有婦人火速把小孩抱出來往後跑，貼著道路最內側站著。

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彰化第一消防大隊緊急派出消防車與救護車前往搶救與救護，消防車到場立即撲滅火勢，31歲婦人與5歲女童分別因為胸悶、右眼疼痛，由救護車送往彰化基督教醫院救治，前方車輛駕駛沒有受傷，車禍原因由國道警察進一步調查與釐清。

國道3號彰化和美南下路段驚傳火燒車意外，婦人抱著小孩逃出車外。（取自彰化踢爆網）

國道3號彰化和美南下路段傳出火燒車意外，濃煙令人怵目驚心。（取自國道1968即時影像）

國道3號傳出火燒車意外，母女逃出車外，消防員迅速把火勢撲滅。（民眾提供）

國道3號傳出火燒車意外，母女逃出車外，消防員迅速把火勢撲滅。（民眾提供）

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