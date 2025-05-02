涉持有兒少性影像片47人受害 黃子佼與10被害人和解

黃子佼（右）離開高院調解庭。（記者楊國文攝）

2025/05/02 16:25

〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼收藏2259部兒少性影像片，一審認定受害人達35人，台北地檢署查出另有12名少女受害、共586部性影像片，將黃追加起訴併由高院審理；高院日前召開調解庭，黃和5名被害人達成和解、簽和解書，高院今天再度開庭，黃低調出庭，再和另5名被害人達成和解。

由於全案被害人眾多，高院另排定5月9日再召開調解庭，安排黃子佼和多名被害人進行調解。

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高院於4月28日下午召開調解庭，5名女被害人在父母或兄姊陪同下出庭，經過1個半小時庭訊，5人都接受黃的賠償條件進行和解。

高院今天下午2時再度召開調解庭，黃的律師和另5名被害人和家屬同意和解，在高院附近等候開庭的黃子佼獲報後，下午3時抵達高院調解庭，在受命法官見證下，和這5名被害人達成和解，雙方均簽署和解書。下午3時20分，黃子佼在助理、律師陪同下離開高院。

法界分析，黃子佼和解案若未有大幅進展，二審判刑未減至6月徒刑以下，黃將面臨坐牢下場。

黃子佼自2014年2月起成為「創意私房」的高級會員，購買、下載兒童或少年性影像片，被北檢起訴。

北院認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者17歲，且黃無悔意，將他依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月、不得易罰金。檢方和黃不服，均上訴高院。

高等法院3月間開庭，黃承認部分兒少性剝削犯行，但辯稱下載時不知道被害人有未成年人，未侵害個資，黃並請求法官協助他和被害人進行調解。庭後，黃2度鞠躬道歉後搭車離去。

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