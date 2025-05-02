「米奇」惹禍？餐廳火災延燒轎車 法院判賠75萬元

台南「五村燕餃」餐廳火警波及轎車，保險公司代位求償，法院認定經營人未善盡管理責任，判連帶賠償75萬元。（記者王捷攝）

2025/05/02 16:25

〔記者王捷／台南報導〕台南「五村燕餃」在2023年間發生火災，波及附近自小客車，保險公司賠償車主後提起代位求償，實際經營者陳鏘輝訪談時曾說，店裡老鼠很多，曾以黏鼠紙累積黏過10幾隻，台南地方法院認為，老鼠會啃咬電器常有所聞，店家有維護電器的責任，判連帶賠償75萬元。

華南產險指出，2023年3月24日晚間，「五村燕餃」發生火災，導致一輛轎車全毀，公司依契約賠償車主81萬多，依保險法第53條向餐廳經營人陳鏘輝與房屋名義承租人吳碧珠提起民事訴訟，主張兩人對電氣安全管理不當，應負侵權賠償責任。

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吳碧珠與陳鏘輝否認責任，主張電線短路的原因有很多，可能是過熱、接觸不良、積污導電、過載、半斷線、遭老鼠蟻蟲啃咬等，保險公司無法證明短路原因為何，陳鏘輝強調，餐廳曾委託水電工檢修配線，也安裝滅火器、監控系統，並定期消毒防鼠。

台南市消防局與內政部消防署調查後，排除人為縱火、菸蒂、爐火等因素，鑑定報告指出，火勢起於廚房南側，起火點電線出現電弧燒熔痕跡，屬通電中短路現象，且現場未使用PVC電管保護，並發現有實心線纏繞絞線的不當接法，加上易燃雜物集中與老鼠出沒，綜合判斷火災最可能由電氣因素引燃可燃物所致。

法院審理認為，吳碧珠雖未實際經營，但是房屋租賃名義人且已承認租賃關係，陳鏘輝則為實際經營者，兩人對現場安全應共同負管理責任，陳鏘輝與吳碧珠應連帶賠償75萬元，全案可上訴。

另外，餐廳招牌與網站標示「五村燕餃」及「五村有限公司」，法院調查後認定，實際經營是由吳碧珠以「五村商行」名義承租，並由陳鏘輝負責運作，火災保險也非以公司名義投保，所以法院指出，兩人雖與五村有限公司有重疊，但公司並未出面簽約、管理或監督，單憑品牌標示不足以認定為使用人，遂否認公司與本案火災有實質關聯，免負賠償責任。

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