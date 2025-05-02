竹市爭產叔刺死侄子 買刀行兇影像曝光、犯後無悔意

新竹市發生因爭家產，叔叔買刀刺死侄子的悲劇，而黃姓兇嫌到五金行買水果刀的影像也跟著曝光，黃嫌犯後無悔意。（記者洪美秀翻攝）

2025/05/02 16:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光復路上網紅推薦的港式茶餐廳昨晚爆發黃姓么弟疑不滿家產分太少，再度到二哥的茶餐廳理論爭吵，因越吵越兇，黃嫌憤而到附近五金行買紫色的陶瓷刀回二哥餐廳兼民宅，卻在爭吵拉扯過程中，一刀刺進一旁勸架的侄子心臟，黃姓侄子當場血流如注，送醫仍不治，警方獲報也在現場逮回買刀行兇的50歲黃嫌，黃的身上都沾滿侄子的鮮血，且犯後無悔意，警方偵訊後依殺人罪嫌送辦。而黃嫌到附近五金行買刀行兇的畫面也曝光。

據了解，黃姓兄弟共有7個兄弟姊妹，2年來因家產分配問題經常衝突及口角，昨（1日）晚間8點多，50歲無業未婚的么弟再次到哥哥家叫囂，雙方爭執後，黃男離開10分鐘帶回一把紫色的陶瓷水果刀，當時25歲的茶餐廳廚師侄子上前勸阻，黃男在混亂中一刀刺向侄子的胸口，侄子當場倒地沒有生命跡象，事發後，黃男異常冷靜，對手刃侄子的兇殘行為不以為意，毫無悔意。

請繼續往下閱讀...

而黃男到五金行買水果刀的畫面也曝光，1日晚間8時40分許，穿著紅色外套的黃男鎮定的走進五金行，並挑了把紫色的陶瓷水果刀，尋常般到櫃檯結帳後離開，但他回到哥哥家，因心中怒火讓其失去理智，持刀刺進擋在父親面前的侄子，一刀斃命。

救護車獲報到場，當時犯案的黃男還在店外徘徊，警方到場時直接以現行犯逮捕，不過黃男被逮後卻異常冷靜，在拘留室待了一晚，一直等到今天律師到場後才說話，但對於自己的行為並不在意，毫無悔意。

據悉，黃氏兄弟的父母已經過世，家族屬於在地的望族，早期在新竹市購入多筆土地，後來因土地增值，留下不少的遺產，身為么弟的黃男平時沒有正當工作，靠著已經分到的家產過日子，但始終覺得自己分到的土地地段並不理想，再加上眼紅哥哥經營的茶餐廳生意不錯，時常因遺產問題和二哥爭執。

新竹市發生因爭家產，叔叔買刀刺死侄子的悲劇，而黃姓嫌犯後無悔意，警方依殺人罪嫌送辦。（記者洪美秀攝）

新竹市發生因爭家產，叔叔買刀刺死侄子的悲劇，而黃姓嫌犯後無悔意，警方依殺人罪嫌送辦。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法