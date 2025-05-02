「剴剴」遭凌虐致死案 北檢批：兒虐教抖書的典型案例

台北地院國民法官庭今天提訊保母劉彩萱的妹妹劉若琳（中）開庭。（資料照）

2025/05/02 15:10

〔記者楊國文／台北報導〕台北市1歲10月男童「剴剴」前年底遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死，繼日前劉彩萱突然改口承認凌虐犯行，台北地院國民法官庭今天提訊妹妹劉若琳開庭，檢察官詰問劉若琳，警方查扣她的手機前有無刪除和劉萱的對話紀錄，她坦承「有」，並解釋因剴剴將大便塗抹在牆壁，才會傳訊息給劉若琳說剴剴「臭」，仍否認凌虐犯行，檢方批評劉若琳卸責，她與劉彩萱是傷害兒童致死等3罪的「共同正犯」，是「不折不扣的兒虐教科書典型案例」。

台北地院國民法官庭今天提訊保母劉彩萱的妹妹劉若琳開庭，上午9時起由北檢詰問劉女，10時50分起至下午5時，由北檢檢察官、保母姊妹劉彩萱、劉若琳和律師，進行事實及適用法條辯論。

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檢察官問，是否知道劉彩萱在廁所餵剴剴，劉若琳表示只看過1次；檢方質疑她是否協助劉彩萱以湯匙撐開剴剴的嘴巴灌食，劉若琳稱沒看過劉彩萱對剴剴灌食，也沒有協助灌食。

對於剴剴脖子被她劃傷長長一道傷痕，劉若琳稱是幫剴剴穿衣服時，由於她的指甲長，不小心劃傷剴剴，她為此有向剴剴道歉，一概否認凌虐剴剴。

對於近日來法醫驗屍報告、醫師證述等證據，指出剴剴遭嚴重凌虐、患有精神疾病、疑似憂鬱症等情形，劉若琳自稱「我聽到有嚇到」。

國民法官訊問，何以對劉彩萱表示「不能給剴剴太自由」，劉若琳說，她的意思是要給小孩子正常教育和規距，國民法官追問：「因此一直對剴剴罰站？」，她稱這是必要的一種教育方式。

另位國民法官訊問，脖子被傷應該會痛，為何未叫劉彩萱幫剴剴擦藥？白天不讓剴剴躺下來休息？劉若琳表示，因為剴剴是兒福單位叫劉彩萱帶的，她怕害了劉彩萱，後來她有幫剴剴擦藥，另外，她的意思是上午不要讓剴剴睡太多，下午才讓他睡，她並無凌虐行為。

北檢檢察官公訴團隊從10時50分起，進行80分鐘的論敘至中午才結束，檢察官指出，兒童應該被保護、教養，是普世價值，沒想到剴剴被劉彩萱、劉若琳照顧前，身上沒有外傷、無營養不良等情事，只不過是劉家姊妹照顧115天後竟然死亡，且是營養不良、且全身遍體傷，遭以不人道的凌虐死亡。

檢察官指控，劉家姊妹是傷害兒童致死、凌虐兒音號妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死等3罪的「共同正犯」，2姊妹竟稱剴剴是「死小孩」、「先讓他躺、爽一下，再叫他起來罰站」等話，剴剴在廁所吃飯等，其凌虐剴剴可以預見有死亡的可能，此案是「不折不扣的兒虐教科書典型案例」。

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