竹聯幫弘仁會直銷喪屍煙彈還替中國毒梟運毒 警逮9人查扣「喵喵」原料93公斤

警方查扣以卸妝水外包裝的毒品「喵喵」先驅原料200瓶，以及喪屍煙油、煙彈與電子煙彈、電子煙主機等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/05/02 15:28

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫弘仁會成員張冠明涉嫌指揮旗下梁姓小弟，以直銷模式經營「喪屍」煙彈毒品生意，並透過網路社群「神奇便宜保證有感」、「保證抽了有感...」等廣告到處攬客外，還替中國毒梟以卸妝水名義走私「喵喵」毒品原料入境；刑事警察局偵一大隊第一隊經長期蒐證，至上月陸續逮捕張等9人到案，當中查扣的「喵喵」毒品原料達約93公斤，可製成市值1億4000萬元的「喵喵」88公斤，檢方複訊後將張、梁2嫌聲押獲准。

警方調查，25歲張男，指揮梁男尋找多位下游毒品煙彈代理商，及吸收未成年協助販賣牟利，而梁男為擴大銷售網路，利用社群網站Facebook、Instagram、通訊軟體Line等管道，大打廣告，每顆煙彈價格為800元至1200元，只要有顧客下訂，便透過便利超商店到店寄送包裹的方式販售。

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此外，中國毒梟也以10萬元代價吸收張男後，自中國廣東省以卸妝水名義，分3到4批，以海運寄送到國內一家物流公司，共走私25箱200瓶內含「喵喵」先驅原料的卸妝水外包裝，張男則以假名前往取貨，帶回租屋處，等待中國毒梟進一步指示。

警方是在去年7月間接獲檢舉，有幫派成員在網路販售「喪屍」煙彈後，隔月循線查獲梁男與2名藥頭，在梁新北市租屋處查扣到「喪屍」煙油4瓶，以及「喪屍」煙彈14個，以及電子煙彈3萬餘顆、電子煙主機5千餘支等贓證物，當中一般電子煙彈、主機部分，會同新北市衛生局查察，衛生局予以行政裁罰梁男100萬元。

案經警方持續追查，去年10月至今年4月，再陸續逮捕張男與5名藥腳，並在張男新北市中和區租屋處查獲第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」（「喵喵」先驅原料）約93公斤，訊後移送新北地檢署偵辦。

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販毒集團在網路社群刊登販賣「喪屍」煙彈廣告。（記者邱俊福翻攝）

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