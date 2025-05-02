詐團媲美金馬獎演技讓藝人也受害 譚艾珍籲冷靜、求證

歸仁警分局邀請知名藝人譚艾珍進行反詐騙專題演講，民眾參與熱烈。（圖由歸仁警分局提供）

2025/05/02 14:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕曾經遭詐的知名藝人譚艾珍，今天在台南仁德區現身說法，透過經驗分享，提醒大家不要被騙，直誇不法集團成員的編、導功力專業，演技更是可以得到金馬獎，很容易讓民眾誤入陷阱，她呼籲，對方擅長製造恐慌，一定要保持冷靜，小心求證，避免上當。

譚艾珍應歸仁警分局的邀請，在成功里活動中心進行反詐騙的專題演講，與民眾分享其親身經歷，特別提醒大家，無論面對何種威脅，都應冷靜以對，並撥打165專線求證。

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譚艾珍談到遭遇「假檢警」的過程，揭露詐騙集團如何利用「司法調查」名義設下陷阱，讓人逐步掉進圈套，損失財物。

詐騙集團假冒檢警人員，謊稱譚艾珍誤入刑案，要交付現金幫忙辦案，利用她對其他被害人的同理心而進行匯款。

譚艾珍直說，對方從製、編、導，到演技，都是超級專業，真的可以得到金馬獎，呼籲大家千萬不要小看詐騙集團。

譚艾珍也希望透過自身案例，除了讓大家提高警覺、注意詐騙之外，更可以關照受害者的心情與困境，不要再歧視、嘲諷他們的無知。

譚艾珍強調，詐騙集團擅長製造恐慌，讓人失去判斷力，因此最重要的是保持冷靜，不輕信來電內容，更勿依指示操作金融交易。

仁德郵局也參與專題演講，提到隨著詐騙手法日益翻新，民眾洽辦金融業務第一線的窗口人員，如何協助民眾辨識可疑情形，守住辛苦積蓄，更是重要。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

歸仁警分局邀請知名藝人譚艾珍進行反詐騙專題演講，民眾參與熱烈。（圖由歸仁警分局提供）

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