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    首頁　>　社會

    留下剴剴關鍵傷勢照片 法醫：非常謝謝萬芳醫護同仁

    台大法醫研究所長翁德怡非常謝謝萬芳醫院兒科急診的醫護同仁在剴剴案的努力與專業。（資料照）

    台大法醫研究所長翁德怡非常謝謝萬芳醫院兒科急診的醫護同仁在剴剴案的努力與專業。（資料照）

    2025/05/02 13:18

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市1歲10月大男童「剴剴」2023年底遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐凌致死，剴剴的解剖鑑定顯示他全身多處瘀傷、挫傷。鑑定團隊成員之一的台大法醫研究所長翁德怡指出，剴剴當時被送到醫院急救時，萬芳醫院同仁立刻通報「重大兒虐事件」，沒有被保母的說法欺騙，也留下了關鍵的傷勢照片，是後續鑑定釐清傷勢的重要依據。

    翁德怡指出，剴剴案最初最警覺的就是萬芳醫院的急診醫護同仁，他們在剴剴到院前心跳停止送到萬芳醫院急救時，立刻就通報「重大兒虐事件」，急診醫護同仁沒有被保母所說的：「剴剴是嗆奶」所騙。

    翁德怡表示，當剴剴結束CPR後，萬芳醫院的急診護理師也忍痛拍了重要的傷勢相片，她指出，這些照片對於後來釐清剴剴身上的傷是死後搬運撞擊或是解凍後才造成的，都有非常重要的作用。

    翁德怡非常謝謝萬芳醫院兒科急診的醫護同仁，她說，儘管當今急診、兒科以及護理師士氣低迷，全國的急診醫護同仁未曾忘記也未曾懈怠，每一個人還是戰戰兢兢為了維護社會的正義而努力。她也說，因為很少人提到萬芳醫護同仁的努力，因此她作為鑑定團隊成員，決定要說幾句話。

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