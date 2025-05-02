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    屏東市138坪工業用地 屏東執行分署5/6拍賣

    屏東執行分署6日拍賣屏東市138坪工業用地。（圖由屏東執行分署提供）

    屏東執行分署6日拍賣屏東市138坪工業用地。（圖由屏東執行分署提供）

    2025/05/02 12:41

    〔記者葉永騫／屏東報導〕法務部行政執行署屏東分署母親節前夕5月6日下午3時進行拍賣會，屏東市大興路西段26之1號建物東側之工業用地，土地使用分區為「工（乙）三」乙種工業區，將進行第1次拍賣，面積約138坪底價為1560萬元，此次難得在屏東市區有工業區土地釋出，有興趣的民眾可踴躍投標。

    這次的拍賣會動產部分，於5月6日上午10時30分，在屏東分署拍賣室以喊價之方式拍賣中華汽車（型式:CR24H5A）1輛（有車鑰匙）及板信商業銀行股票合計444股，同日下午3時，將以投標方式拍賣不動產，熱門的屏東市工業用地位於屏東市清溪段，與六塊厝火車站相當近，為難得的屏東市公業用地，另外，屏東縣高樹鄉長榮段403等5筆地號土地將進行第3次拍賣，底價合計590萬餘元，該5筆土地位於高樹鄉都市計畫區，其中4筆為住宅用地，另外1筆則為道路用地，由於位處高樹鄉市區，地點佳而備受矚目，因有第三人建物坐落其上，拍定後不點交。其他不動產拍賣標的尚有位於南州鄉、里港鄉、東港鎮、車城鄉及恆春鎮等多筆土地，相關拍賣訊息可至屏東分署官網查詢。

    屏東執行分署6日拍賣的屏東市工業用地。（圖由屏東執行分署提供）

    屏東執行分署6日拍賣的屏東市工業用地。（圖由屏東執行分署提供）

    屏東執行分署6日拍賣會動產有汽車及股票。（圖由屏東執行分署提供）

    屏東執行分署6日拍賣會動產有汽車及股票。（圖由屏東執行分署提供）

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