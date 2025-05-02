么弟常到二哥家鬧竟刺死侄子 竹市7兄弟姊妹分上億家產仍釀悲劇

新竹市發生人倫命案，黃姓侄子在勸架過程遭叔叔持水果刀遭刺死，據了解，黃家共有7個兄弟姊妹，持刀刺人的兇嫌是么弟，疑不滿二哥分的家產較多，已持續一段時間到二哥家爭吵，沒想到竟釀成此大禍。（記者洪美秀攝）

2025/05/02 12:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市區光復路一家港式餐廳昨晚發生一起人倫命案，黃姓兄弟疑因家產糾紛爆發爭執，黃弟購買水果刀返家，與兄長及其25歲兒子拉扯過程中，失控持刀刺死勸架的25歲侄子。據了解，黃家共有7個兄弟姊妹，持刀刺人的兇嫌是么弟，疑不滿二哥分的家產較多，已持續一段時間到二哥家爭吵，沒想到竟釀成此大禍。

據了解，黃家兄弟姊妹是4女3男，父母已過世好幾年，7兄弟姊妹也在父母過世後分家產，包括父母留下來的上億元遺產和土地，不過，50歲的兇嫌黃姓么弟因不滿二哥（死者爸爸）分的家產較多，加上兇嫌本人無業且未婚，靠父母留下分得的遺產過日子，疑因坐吃山空，生活過不下去而頻繁前往二哥家爭吵。

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據了解，因勸架遭叔叔持水果刺死的黃姓侄子，是某科技大學畢業，畢業後就在家中港式餐廳當廚師，昨晚得知叔叔又來家中吵遺產，也上前勸架，沒想到卻因此賠上性命，而死者的父母與姊姊也悲慟萬分，對家裡發生這樣的人倫悲劇都痛哭不已，尤其姊姊看見弟弟遭刺後噴濺的鮮血，情緒激動，幾乎是抱著流滿血的弟弟上救護車。

死者友人今早趕至案發現場關心，他表示，是接到死者表哥的電話才驚悉噩耗。友人透露，死者畢業於新竹縣某科技大學，平時在家中經營的餐廳幫忙，是一名廚師，平常會和朋友打球聯誼，也曾透露爸爸和叔叔常常爭吵，但未說明何原因，沒想到會捲入這場突如其來的家庭悲劇。

據鄰居表示，這家港式餐廳相當有名氣，是網紅常推薦的名店，死者和姊姊都在店裡幫忙，非常乖巧有禮，案發當天看見姊姊抱著弟弟大哭，身上都是血。

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