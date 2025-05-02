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    宜蘭吊車駕駛疑恍神失控 整台車撞進炸蛋蔥油餅店

    宜蘭有吊車衝進蔥油餅店，造成店家及機械毀損嚴重，一旁電桿也被撞倒。（圖由民眾提供）

    宜蘭有吊車衝進蔥油餅店，造成店家及機械毀損嚴重，一旁電桿也被撞倒。（圖由民眾提供）

    2025/05/02 11:34

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭31歲林姓男子昨早駕駛吊車，從縣道191右轉五結路時，疑似恍神導致整輛車失控，直接撞進1家炸蛋蔥油餅店，造成店家鐵皮、招牌嚴重毀損，無法營業損失慘重，駕駛未酒駕也沒有人員傷亡，詳細肇事原因尚待警方釐清。

    宜蘭五結鄉昨早約8點半發生1起吊車撞店家事故，警方獲報到場處理，發現林男駕駛吊車，沿縣道191外側車道北往南行駛，右轉五結路時，疑似機械故障操作失靈衝撞進蔥油餅店，造成店家及機械毀損，一旁電桿也被撞倒。

    但據監視器畫面顯示，吊車右轉時速度不快，疑似過彎後繼續向右切，方向盤未及時回正，才會導致車輛繼續向右行駛，車頭直接插進店家，林男酒測未有酒精反應，肇事原因尚待釐清，警方呼籲駕駛於行進中、（迴）轉彎過程中應注意車前狀態並遵守號誌、標誌、標線行駛。

    蔥油餅店業者隨即也在臉書發文，公告因受車禍影響暫停營業，貼文一出立刻湧入許多消費者打氣留言「人平安就好」，業者也親切回應「謝謝關心人沒事」，目前相關財損尚待評估。

    31歲林男駕駛吊車，疑似恍神導致整輛車失控，右轉時直接撞進一家炸蛋蔥油餅店，造成店家鐵皮、招牌嚴重毀損，無法營業損失慘重。（圖由民眾提供）

    31歲林男駕駛吊車，疑似恍神導致整輛車失控，右轉時直接撞進一家炸蛋蔥油餅店，造成店家鐵皮、招牌嚴重毀損，無法營業損失慘重。（圖由民眾提供）

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