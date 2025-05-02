兒跌斷手勒索趁機麥當勞7千萬 消防隊夫妻入監服刑

前新北消防隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻檔。（資料照）

2025/05/02 12:02

〔記者王定傳／台北報導〕前消防隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻檔，8年前在職期間，因當時5歲的兒子在麥當勞遊戲區摔斷手臂，花費醫藥費6700元，夫妻卻向麥當勞索討7060萬元天價賠償金，麥當勞不堪勒索而報案，高等法院依貪污治罪條例「藉勢藉端勒索財物未遂罪」，判蔡6年6月徒刑、黃5年2月，最高法院今年1月間駁回定讞，桃園地檢署分別囑託台北、新北地檢署代執行夫妻2人發監，北檢執行科今天已通知蔡男報到發監執行；另外，黃櫻惠已於4月下旬至新北檢報到並發監執行。

判決指出，蔡男夫妻2017年間任職新北市消防局，可查詢新北市公共場所的消防安檢資料，有權指派各消防分隊前往稽查，同年3月其子在麥當勞土城裕民店爬溜滑梯時摔傷，右手骨折。

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夫妻向麥當勞索賠7060萬元，2人利用職權調閱、蒐集麥當勞新北各地分店的消防安檢資料尋找違失，談判時揚言不和解就公布資料，麥當勞擔心影響商譽持續協商，討價還價11次，夫妻降價至3780萬元，還要求以餐券折抵880萬元，談判不順利就向消防局、市長信箱匿名檢舉，分店受檢未被發現違規，蔡男還要求當地隊員重新稽查、開立限期改善單。

麥當勞不堪其擾，向調查局新北市調查處告發，二人辯稱是一般消費受傷糾紛的民事求償；桃園地院認為二人僅蒐集安檢資料及檢舉，非實際安檢之人，犯行與消防職務行為無關，依恐嚇取財未遂罪各判1年2月徒刑。

二審高院審理時，麥當勞代表律師指控這對夫妻扮黑白臉，利用職務之便謀取私利，很惡劣；高院認定夫妻持安檢資料施壓勒索店家，應論以貪污罪，改判蔡男6年6月、黃女5年2月，最高法院駁回上訴而確定；當初案發後2人均被停職，之後辭職。

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