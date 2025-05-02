吃了「碰碰叫」也是騙！台東男花10萬買壯陽藥 妹夫急攔下

王男在妹婿陪伴下前往警局勸說。（警方提供）

2025/05/02 12:01

〔記者劉人瑋／台東報導〕想重振雄風又差點丟了錢和面子！台東縣關山鎮王男（約65歲）喪妻多年，只要有陌生美女頭像私訊，大多會加好友聊天，並非首次被騙。日前遭遇網路詐騙，原本打算依對方指示匯款10萬元購買神奇療效男性保健品，這次被妹婿攔下、帶到派出所曉以大義。

今早8時10分許，王男在妹婿陪同下前往關山警察分局關山聯合所報案，並在員警積極介入下成功攔阻，避免財物損失。警方調查，王男於上月7日透過通訊軟體LINE，加入兩名帳號名稱為「海納百川」及「男科健康管理李醫師」的不明人士好友。對方自稱專業醫師，並以「白膜修復丸」、「強腎方」、「海線再生」及「干細胞因子激活素」等產品名義，誆稱其具有療效顯著的男性保健功效，先匯4萬元保證金才可出貨。

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王男本身經濟條件不佳，但壯陽藥的部分訂金是向朋友借來，妹婿還是警職退休，又剛好來串門才發現王男準備匯款，擔心又生氣的妹婿將王男帶到派出所又唸了一頓「都來到派出所內了，我們這些穿制服的（警察）講的都不聽了嗎？」經警員凃博禹檢視LINE對話紀錄後，確認為典型的詐騙手法，經苦勸許久，王男才肯交出手機，由警方幫忙將這壯陽群組和相關人等刪除、封鎖。

其實王男遭詐已非首樁，但所有的金融機構行員，連超商店員都十分配合警方反詐，王男只要準備匯款就先查清，金額一多、狀況有異即報警協助，而王男以往皆是陷入網路愛情漩渦的詐騙手段，警方事後也多協助刪除這些帶有美女頭像的帳號，年輕警察還勸他「你怎麼知道對方不是跟你一樣大的男性？」、「交友還是找實體真人、面對面交往」。

王男在妹婿陪伴下前往警局勸說。（警方提供）

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