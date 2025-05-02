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    首頁　>　社會

    男子駕車疑搶快闖紅燈 撞2機車害騎士受傷

    基隆市75歲林姓男子今天上午駕車行經基隆市安樂區麥金路、安樂路二段口時，疑為了搶快闖紅燈，撞及2台機車，致2名騎士摔車受傷。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市75歲林姓男子今天上午駕車行經基隆市安樂區麥金路、安樂路二段口時，疑為了搶快闖紅燈，撞及2台機車，致2名騎士摔車受傷。（記者林嘉東翻攝）

    2025/05/02 10:47

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市75歲林姓男子今（2）天上午駕車行經基隆市安樂區麥金路、安樂路二段口時，疑為了搶快闖紅燈，撞及2台同時起步通行的機車，致2騎士摔車受傷。警方獲報趕抵對林男酒測，測得酒測值為每公克0毫升。至於，事故原因有待警方調查後釐清。

    基隆市警四分局安樂派出所今天上午7時獲報，稱安樂區麥金路與安樂路二段路口發生轎車與2台機車的交通事故。警方迅速趕赴現場先將受傷的機車騎士送醫治療，還好2名傷者意識清楚，無生命危險。警方隨後替林男酒測，測得酒測值為0。

    警方調閱路口監視器，初步判定75歲林姓轎車駕駛疑似闖紅燈，才會撞及2台同時起步通行的機車，警方交通隊到場進行測繪，釐清詳細事故原因。

    安樂派出所長李羿伸呼籲，用路人行經路口務必遵守交通規則，留意行車安全。如遇事故發生，請立即撥打110報案，警方將迅速到場提供協助。

    基隆市75歲林姓男子今天上午駕車行經基隆市安樂區麥金路、安樂路二段口時，疑為了搶快闖紅燈，撞及2台機車，致2名騎士摔車受傷。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市75歲林姓男子今天上午駕車行經基隆市安樂區麥金路、安樂路二段口時，疑為了搶快闖紅燈，撞及2台機車，致2名騎士摔車受傷。（記者林嘉東翻攝）

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