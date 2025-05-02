帶未成年少女進7-11廁所嘿咻2次 他賠18萬、緩刑2年

陳姓男子帶未成年女友到超商廁所性交。（資料照）

2025/05/02 10:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕陳姓男子和少女A在網路認識交往，陳男明知A女14歲以上未滿16歲，在未違反A女意願下，前年7月17日下午在嘉義縣大林鎮某統一超商廁所內發生性行為2次，隔天此事被A女舅媽在A女手機發現此事，A女母親得知後報案；案經檢方起訴，嘉義地方法院日前以簡易判決處刑，依妨害性自主罪判處陳男有期徒刑2月，依調解內容賠償18萬元，緩刑2年。

檢警調查，陳男與A女在網路認識交往，前年7月17日下午3點、4點，在大林鎮某間統一超商廁所，脫下A女褲子對A女性交2次；隔天下午A女向舅媽說身體不舒服要去透氣，舅媽出去找人時，看到A女與陳男擁抱，舅媽拿A女手機察看對話紀錄，發現兩人曾性交，A女母親得知後向警方報案。

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A女在偵訊時稱，有跟陳男說不要，但陳男2次都勾著她的脖子將她拉進廁所，但檢警調查發現，陳男與A女第一次離開廁所時還在冰箱前嬉鬧，第二次進入廁所時，則是A女先進去，陳男才進去；對話紀錄也顯示，陳男曾向A女詢問「你沒跟他說我們做過了吧」，未見性侵對話，性交後隔天陳男與A女相處情形，也顯示感情狀態尚未破裂，難以證明有違反A女意願。

法官審理認為，陳男明知A女是少女，欠缺性行為自主決定能力，徵得其同意而性交，影響身心健康發展，考量他坦承犯行，與A女及家屬達成調解，賠償18萬元，A女及家屬也同意給予緩刑，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，判處陳男有期徒刑2月，緩刑2年，今年5月至11月支付尚未支付的賠償金每月1萬元。

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