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    自認刮刮樂中10萬只拿到1千元 男客撒冥紙噴漆罵彩券行「黑店」

    許姓男子玩刮刮樂自認中獎10萬元，但向店家兌獎時只拿到1千元，他認為店家A錢竟噴漆撒冥紙洩憤。示意圖，無關當事店家。（資料照）

    許姓男子玩刮刮樂自認中獎10萬元，但向店家兌獎時只拿到1千元，他認為店家A錢竟噴漆撒冥紙洩憤。示意圖，無關當事店家。（資料照）

    2025/05/02 10:48

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕許姓男子過年期間到小港區某彩券行玩刮刮樂，他自認中了10萬元獎金，但拿給店員兌換時只拿到1千元，他在店裡大吵大鬧沒有效果，提告店家詐欺和侵占罪也都沒有成功，竟拿著冥紙和噴漆去店家書寫「這裡10萬到陰曹地府享用吧」、「黑店Ａ我10萬不還」，被法官依散布文字誹謗罪判拘役55日，得易科罰金。

    判決指出，去年2月過年期間，許姓男子到小港區某彩券行玩刮刮樂，他自認中了10萬元獎金，但拿給店員兌獎時只拿到1千元，他當場提出質疑，認為店A錢，店員拿出他兌換的刮刮樂再三解釋，強調是許男誤會，但許男聽不下去，報警提告詐欺和侵占罪。

    高雄地檢署偵查時，檢察官認為店家沒有問題，因此偵結處分不起訴，許男不服聲請再議，也被高雄高分檢駁回；許男認為自己的10萬元打水漂，去年11月26日凌晨1時，拿了一堆冥紙到彩券行門口亂撒，並拿出噴漆，在鐵捲門噴寫「這裡10萬到陰曹地府享用吧」、「黑店Ａ我10萬不還」。

    業者一早開門時傻眼，報警後循線逮捕許男，高雄地方法院審理時，許男坦承犯行，但仍氣憤難平，嗆聲罵店家是「黑店」只是在陳述事實，且送冥紙給店家以後到陰曹地府享用，這樣很剛好；法官認為，許男噴漆書寫的文字已足以貶損業者名譽，且他指謫內容並無所憑，因此依散布文字誹謗罪判拘役55日，得易科罰金，可上訴。

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