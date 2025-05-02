涉向畜牧場索回饋金 嘉義縣六腳鄉代會前主席黃明世羈押禁見

前六腳鄉民代表會主席黃明世涉貪，聲押獲准。（資料照，記者林宜樟攝）

2025/05/02 10:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉鄉民代表會前主席黃明世，涉嫌在2018年及2019年，藉由民眾抗爭陳情，向某畜牧場要求支付回饋金數十萬元，涉犯貪污治罪條例第4條第1項第2款之藉勢、藉端勒索財物等罪嫌，案經嘉義地檢署檢方指揮法務部調查局航業調查處高雄調查站組成專案小組，日前進行搜索，帶回黃明世及其堂哥黃男偵辦，偵訊後黃明世由檢方向法院聲請羈押禁見獲准，黃姓堂哥10萬元具保。

嘉義地檢署檢方今天表示，法務部調查局航業調查處高雄調查站獲報此案，報請嘉檢由檢察官江炳勳指揮偵辦，發現黃明世及黃男，疑涉嫌藉由民眾抗爭陳情等事由，向某畜牧場要求支付回饋金；經向嘉義地方法院聲請並取得搜索票，4月30日搜索黃明世及黃男住處，傳喚2人及證人8人偵訊。

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檢方指揮搜索並漏夜訊問，認為被告2人涉犯前揭罪嫌重大，黃明世有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准，黃男無羈押必要，諭知10萬元具保。

黃明世曾任六腳鄉代會主席，曾加入民進黨半年，2022年欲因參選六腳鄉長，卻因只加入半年不符合黨內鄉長初選資格，協調不成後退出民進黨，以無黨籍參選，在鄉長選舉中敗給民進黨籍現任鄉長黃鉦凱。

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