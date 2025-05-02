涉非法招攬投資房地產基金 美商建高公司創辦人緩起訴

台北地檢署。（資料照）

2025/05/02 10:14

〔記者王定傳／台北報導〕美商建高公司（Chenco Holding Company LTC.）涉嫌於2004至2023年間，未經許可對外募集有價證券，收取投資金額達美金6249萬餘元及新台幣2716萬餘元，台北地檢署考量該公司創辦人暨總裁陳銘達、董事總經理周子迪犯後態度良好，依違反公司法、證券交易法，予以緩起訴，期間2年，並命陳向公庫支付150萬元、周100萬元。

檢方調查，美國建高公司是在美國註冊登記，為公司法所稱的外國公司，未經依法在我國辦理分公司登記，不得以該公司名義在我國境內營業，且若要募集及發行有價證券，非經金管會申報生效，不得為之。

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檢方調查，陳、周2人涉嫌於2004年至2023年，以位於台北松山區、由周男擔任負責人的睿智公司為據點，使用境外公司美國建高名義經營有價證券投資業務，向不特定招募美國建高公司所發行的「美國環太平洋房地產」基金。

檢方調查，該投資方案是由美國建高公司以數字標號為名（例如：18、19等），先於美國設立公司，由該公司發行內容為「股東權益或免稅債券」有價證券，向投資人招募資金，再將募得投資款用於購置美國各地區的不動產，經整修後收租或賣出。

檢方調查，以美國建高公司於2015年發行的「PRP第16號」基金為例，「PRP第16號」基金的「股東權益」每1單位價格為美元10萬元，投資人至少需認購美元50萬元，認購後即成為環太平洋16有限責任公司的股東，並於該公司清算後案持股比例分配盈餘；該基金的「免稅債券」投資期限5年，美國建高公司得於到期時展延1年，該標的最小投資單位為30萬美元，年息11％，每年可實領現金利息5％，分別於6月及12月各配息2.5％，其餘6％每半年以複利計算至到期為止。

檢方統計，陳、周2人自2004年至2023年期間，在台收受投資款共6249萬美元、新台幣2716萬餘元；但直到2023年1月美國建高公司才經經濟部核准登記。

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