他稱退休接手美容店不知小姐私下做半套 法官發現這點不採信

高市新興區某越式美容店提供半套服務被警查獲。（民眾提供）

2025/05/02 10:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一家越式美容店被舉報暗藏色情，警方獲報假扮嫖客前往消費，當場查獲2名男客正在進行半套服務，陳姓業者否認犯行，辯稱自己剛退休沒有收入，才會接手這家美容店，並強調店裡只做純的，不曉得店裡小姐會跟男客有私下交易，但法官認為，店裡裝設大量監視器，且2名男客都坦承是去半套店消費，因此認定陳男經營色情按摩，依妨害風化罪判刑2月，得易科罰金。

判決指出，新興警分局獲報，轄內某越式美容店暗藏色情，員警獲報後假扮尋芳客上門，在店內武姓女子接待，進入房間裡準備大展手技時，員警立即表明身分，並出示搜索票進行蒐證，在店裡查獲2名男客正在接受小姐的半套服務。

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警方將店內女服務生和男客帶回警局偵辦，並通知陳姓負責人到場，但陳男到案後，辯稱自己剛退休沒有工作，看到這家美容店正在盤讓，才會接手經營，他平時很少去店裡，都是小姐自己收錢、作帳，但店裡只做純按摩，沒有提供色情服務，店裡會裝這麼多監視器也是盤讓時就有的設備，他因不常去店裡，會透過監視器看一下生意如何。

高雄地方法院審理時，法官認為，根據男客和店內女服務生的證詞，確認這家美容店就是俗稱的「半套店」，但店內裝設有高達9顆監視器錄影鏡頭，且包廂內均裝設電視螢幕，可透過監視錄影鏡頭隨時監看店外狀況，如果僅單純提供按摩，而未有任何「半套」性服務，何須如此大費周章裝設如此數量的監視器鏡頭，與一般單純提供按摩服務的店家有別，因此不採信陳男說詞，依圖利容留猥褻罪判刑2月，得易科罰金，可上訴。

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