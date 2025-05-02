竹市人倫悲劇！疑兄弟爭家產 勸架侄子慘遭水果刀刺中心臟送醫不治

新竹市昨晚驚傳疑兄弟爭家產，勸架侄子慘遭叔叔持水果刀刺死悲劇。圖為檢察官到場情形。（記者洪美秀攝）

2025/05/02 10:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市區光復路一家透天民宅兼港式餐廳昨晚（1日）晚間8點多發生一起人倫悲劇。一對黃姓兄弟疑因家產問題在家中爭吵不休，弟弟氣不過，憤而前往附近五金行買水果刀返家繼續理論，過程中與哥哥及哥哥的兒子發生衝突，拉扯過程中，黃男刀子竟刺中姪子心臟，經送醫仍宣告不治。警方獲報後已將黃男依殺人罪嫌逮捕，檢察官今天一早也到現場釐清案情。

據悉，這家港式餐廳在當地相當知名，當時已近餐廳結束營業時段，但兩兄弟因事發生口角，爭吵過程中發生肢體拉扯，侄子疑為維護爸爸出面勸架，未料爭吵過程中，黃男手上的水果刀刺進侄子胸口，當場噴血。由於事發突然，黃姓侄子幾乎沒有掙扎就倒地，現場血跡斑斑，整個民宅地板幾乎佈滿濺血痕跡。

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案發後家屬緊急報案，救護人員趕抵現場，將黃姓侄子送往馬偕醫院急救，但到院前已無呼吸心跳，且因流血過多，經搶救仍於晚間宣告不治。警方昨晚已將涉案黃弟帶回偵訊，他初步坦承因家庭糾紛一時情緒失控不慎失手傷人，全案目前依殺人罪偵辦中，檢察官也到場釐清案情。

新竹市昨晚驚傳人倫悲劇，勸架侄子慘遭叔叔持水果刀刺死，民宅外還可見血跡。（記者洪美秀攝）

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