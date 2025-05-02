身揹8萬元名牌包當車手 心虛引警盤查被羈押

張男不但揹著8萬元名牌包，身上的皮夾也是名牌貨。（圖由警方提供）

2025/05/02 09:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第六分局今天（2日）公布一起車手個案，31歲張姓男子身上揹著市價8萬元的DIOR（迪奧）名牌揹包，4月19日到中市西屯區一間超商領錢時東張西望，引來巡邏員警的關注，盤查驚見他身上有高達6張來路不明的提款卡，且不乏帳戶已遭警示的提款卡，名牌包還有23萬餘元贓款，張男只坦承自己是詐騙集團車手，專門負責在中部地區提領贓款及領取詐騙包裹，台中地檢署依詐欺等罪名聲押獲准。

六分局指出，宣稱自己從事自由業的張男，在領錢時不斷東張西望、左顧右盼，巡邏員警注意到他，等他步出超商後盤問，發現身上竟有多達6張來路不明的提款卡，張男坦承自己是詐騙集團車手，他透過網路，加入名為「卡皮巴拉」（水豚Capybara）的詐騙集團，並答應擔任集團「提領車手」及「取簿手」的工作。

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張男還說，自己擔心引人起疑，便身揹高檔名牌背包、手拿精品皮夾，希望藉此塑造自己多金形象，規避警方查緝，沒想到還是因為過於緊張，做出東張西望等可疑舉動而遭員警盤查，他眼見自己瞞不過員警，索性坦承自己身分，並將提領次數、地點、贓款23萬8000元及剛剛領來的詐騙包裹等，一併交給警方查扣，自己也慘被員警帶回調查移送法辦，中檢聲請羈押獲准。

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