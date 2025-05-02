45童受害！幼兒園長兒性侵6童案 毛畯珅判28年8月定讞

台北市幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵害6名女童，最高法院將他判刑28年8月定讞；毛男另案涉性侵害39名女童被起訴，由北院審理中。（記者楊國文攝）

2025/05/02 11:06

〔記者楊國文／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅，被控性侵害20多名女童，引起社會震驚，台北地檢署依性侵、猥褻6名女童，共涉犯224罪，重判毛男28年徒刑，檢方和毛男不服均上訴；高等法院開庭審理時，毛男坦承「摸」所有被害女童，但否認性侵，高等法院認定毛男另涉對1被害人拍攝不雅性影像，共涉225罪，加重改判為28年8月徒刑，全案上訴後，最高法院判決駁回定讞。

另外，檢警第二波偵查行動中，又查出毛男涉嫌性侵、猥褻39名幼童，及在餐廳等公共場所偷拍未成年性影像306次，北檢今年10月依刑法加重強制性交、加重強制猥褻等罪將毛起訴，因惡性重大，求處最重之刑，正由台北地院審理中；若此部份的犯行將來判刑定讞，被害人將增至45人，與已確定的28年8年刑期合併後，毛男應執行刑的刑期將達到有期徒刑的最高上限30年，成為性侵案判刑最重的一人。

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毛男去年被踢爆在幼兒園以說故事為藉口，對多名女童伸出狼爪，還命令被害女童不能說出來。檢警調查，毛男僅有教保員資格，2022年7月至2023年7月在該幼兒園擔任某班老師，期間趁家長晚來接女童，或利用女童想玩遊戲的心理，將女童抱在懷裡，伺機以手指性侵或猥褻。

檢警調查，第一階段清查發現有6名女童受害，檢警從毛男的手機、電腦及幼兒園監視器畫面中還發現，毛男不僅珍藏侵犯女童的影片，若有女童不讓他摸，會被他用消毒水打臉。毛男於北檢偵查時坦承全部犯行，被依加重強制性交、加重強制猥褻等罪起訴。

北院審理時，毛男翻供，只承認強制猥褻6次，否認刑度較重的性侵犯行。之後，北檢追加起訴兒少性剝削等多罪。

北院指出，6名被害女童均未滿7歲，毛男對女童共犯下強制性交罪共11罪、強制猥褻罪共207罪、拍攝性影像罪共6罪，刑期共1252年6個月，審酌毛男犯後態度惡劣，合併應執行刑28年。全案上訴高院。

高院各召開一次準備程序、審理庭，毛男坦承「摸」所有被害女童，仍否認有任何「性交」行為；高院今年1月加重改判毛男22年8月。經毛男上訴，最高法院判決駁回定讞。毛男目前在押中。

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