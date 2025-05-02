不滿女兒受委屈 虎媽被控闖教室罵學童「神經病」獲無罪

陳女不滿女兒與同學爭執，帶人闖入教室質問，遭控辱罵男童「神經病」。法院認為證據不足，判無罪。（記者王捷攝）

2025/05/02 06:24

〔記者王捷／台南報導〕陳姓母親不滿小學女兒與同班張姓男童因書本踩踏發生爭執，她闖入教室質問，被控當眾辱張童「神經病」。台南地檢署依成年人對兒童公然侮辱罪提起公訴，台南地院審理認為，唯一主張聽聞辱罵的證人與陳女早有嫌隙，其餘現場教師皆未聽見該言詞，證據不足判決無罪。

判決指出，陳女的女兒與張姓男童就讀國小三年級，兩人在2023年1月初因書本掉落事件發生推擠，導師介入後雖協調，陳女認為未獲公平處理，過了幾天，趁學校午餐時間，攜友人葉女前往學校辦公室找教師理論，未果後擅自闖入班級教室。

請繼續往下閱讀...

檢方指控，陳女在教室內眾人可見共聞情況下，以「神經病」辱罵張童，並要求其向女兒道歉，行為足以貶損名譽。

陳女則否認指控，表示當天僅詢問現場學生是否看見推擠過程，並未講出「神經病」等語，她坦承進入教室與輔導員王女對話，但稱未使用任何侮辱性字眼。

唯一證稱聽見陳女使用「神經病」字眼的，是張童的特教助理員王女，她稱當時陳女站在講臺，當著全班面指著張童辱罵。但法院審酌，王女與陳女早在案發前幾天即因兒童互動事件有過不愉快，曾發生口角，證詞中亦透露對陳女不滿，難謂客觀。

另包括班導師、教導主任、學務組長與校長在內，多名在場教職員均無一人證稱聽見「神經病」等語，張童本人也未提及，只描述對方情緒激動、聲音大，指責他要道歉。法院指出，若真有侮辱言詞，在場教師理應有人聽見，但實無明確證詞佐證。

法院認定，檢方提出的證據不足以證明陳女當眾辱罵兒童，無法形成有罪之心證，依無罪推定原則，判決無罪。全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法