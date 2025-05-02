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    14年付出換回養女一句「不是親媽」 婦人痛心斷絕關係

    台南一名老婦收養養女14年，對方卻行為脫序、失聯2年，還以「不是親媽」拒絕管教，法院認定情感破裂，准終止收養關係。示意圖。（記者王捷攝）

    台南一名老婦收養養女14年，對方卻行為脫序、失聯2年，還以「不是親媽」拒絕管教，法院認定情感破裂，准終止收養關係。示意圖。（記者王捷攝）

    2025/05/02 06:21

    〔記者王捷／台南報導〕72歲的婦人14年前收養少女，卻換回一句「不是親媽」。養女就讀高職時，偷了便利商店5萬元隨後消失2年，婦人向警方報案時難掩失望，最後下定決心終止收養，台南地方法院裁准聲請。

    婦人在2010年收養養女，她說，原盼建立親情、相互扶持，豈料養女長大後行為日益偏差，常常有偷竊的行為，還多次離家未歸，她曾嘗試管教養女，但養女卻回她「不是親媽」，讓她相當痛心。

    2023年3月間，養女上課後失聯，當天學校教官致電老婦，稱養女疑似偷取便利商店5萬元現金後逃逸，隨後便音訊全無，老婦代為賠償店家損失，但養女從此未再返家，也未主動聯絡，手機號碼也換了，她曾向警方報案協尋，但至今年已逾2年完全失聯。

    老婦的親生女兒也向法院證述，2年來無從得知養女下落，全家人皆無聯繫方式，近年雙方幾乎斷絕聯繫，如今母親年紀大了，無力再承擔教養責任，且養女也已經成年，希望向法院聲請終止收養關係。

    法院認為，收養制度原意為建立穩定的親子關係，但是本案中雙方多年無聯繫，親情、信賴已形同破裂，與民法第1081條第1項第4款所稱「其他重大事由」相符，收養目的難以實現，應准終止雙方收養關係。全案訴訟費由養女負擔，仍可於裁定送達後10日內提起抗告。

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