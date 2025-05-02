2女「職場」首碰面驚覺彼此是車手 提早報案換無罪

許女與洪女誤信臉書徵才，被騙提領並交付贓款，首次見面才發現彼此都是車手，法院認定兩人無犯意，判決無罪。（資料照）

2025/05/02 00:35

〔記者王捷／台南報導〕許姓與洪姓女子透過臉書求職，分別應徵上不同公司，不曉得陷入求職詐騙，在「職場」首次碰面，竟發現彼此都是負責提領與交付款項的車手，許女還勸洪女別再交錢、去報案，台南高分院因此判兩人無罪。

許女、洪女被視為詐團共犯，一審判處無罪，雲林地檢署上訴主張，許女與洪女的應徵過程與一般求職不同，未經面試便提供帳戶或接收現金，且兩人在第一次面交後就發覺異常，許女甚至傳訊提醒洪女「這可能是詐騙」，洪女仍交款給不詳人士，顯示兩人對於涉案風險早已預見，應認具有不確定故意。

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許女辯稱，她透過臉書應徵「劭吉科技」財務助理，與自稱副總的「王得勝」LINE聯繫後簽署契約，依指示查訪電腦設備店、打卡記錄上下班，提供帳戶作為公司匯款使用。2022年9月間，她接到命令，要把「公司」的款項交給「廠商」，但她看到洪女很年輕，覺得與「廠商」的形象不符，覺得很可疑，交款後即提醒洪女「不要給錢」，隨即報警。

洪女指稱，她應徵的是「玫瑰晏公司」會計助理，工作內容為查找美容SPA與五金行資料、製作報表並LINE打卡。後來被指派「出差」收款並轉交「陳大哥」，曾因許女提醒而起疑，但在對方威脅「不交錢就報警告侵占」下仍將款項交出，僅獲3千元車馬費。

法院審理發現，兩人透過不同徵才話術進入詐騙集團運作流程，彼此素未謀面，實際在交付款項時才首度碰面。詐團以假公司、假主管設局，以電話干擾雙方交流，阻斷查證機會，成功營造職場假象。

合議庭認為，兩人雖有車手型態的行為，但均在誤信為職務安排下執行，無從認定其主觀上具犯意。洪女已將3千元繳回僅判沒收，不予追徵。全案駁回檢方上訴，維持原審無罪判決。

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