館長稱員工遭打 報警遭回「可能很難處理」 中壢警方回應了

館長Po影片稱，自己員工莫名其妙挨打。（翻攝自臉書）

2025/05/02 00:07

〔記者陳璟民、黃政嘉／桃園報導〕網紅「館長」陳之漢1日發布影片，稱健身房中壢館員工4月27日在路口發傳單，遭不明人士毆打、辱罵，他獲悉後到警局報案，被回應「可能很難處理」，該員工事後已離職，公司已請律師介入處理。

中壢警分局深夜11點多發布新聞訊息，指興國所4月27日下午5點左右，接獲27歲吳姓男子報案被不明人士徒手拍打，當場說會先去驗傷準備資料，當晚8點42分持驗傷單至案發地中福所報案，但卻無法準確說明發生的時間及地點。

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警方就吳男提及的九和二街，協助調閱監視影像試圖還原案發經過，但未找獲相關人士畫面，吳後來稱疲累先行離開、未提告，因此未完成報案手續，沒辦法開報案證明，警方則組成專案小組依吳所述過濾案情。

「館長」在影片中表示：「難道台灣只能有一種政治立場，甚至連他的員工都要這樣無差別被打。」該員工事後已離職，公司已請律師介入處理。

桃園市長張善政1小時多前，在臉書貼文「譴責暴力，依法究辦」，指市警局已協助受害人並依法全力偵辦，暴力不應是表達不同意見的方式，任何以暴力手段侵害他人安全的行為，都是對社會秩序的挑戰，市府必將依法就到底。

民進黨議員彭俊豪受訪認為，相較於發起罷免桃園市國民黨立委的公民團體與志工，頻傳遭受騷擾、辱罵、恐嚇，張善政都未曾表示維護民權的意見，館長所述事情還不明朗，市長就這麼積極協助，也望市長可以協助已經明確被欺負的罷團志工；彭也強調，絕對譴責暴力，也絕對不容許警察吃案，更不允許有人假借政治立場，試圖激化仇恨。

但據民進黨議員余信憲了解，自述被打的員工曾向中壢警分局興國、中福派出所報案，警方調閱監錄影像並陪同檢視1小時，當事人卻說不清楚對方是誰及案發時、地等過程，迄今未完成報完程序。

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