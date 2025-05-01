內湖母女遭詐1200萬 警諷「妳還活著喔」竟雙亡 懲戒法院判休職6月

圖為北市警內湖分局港墘派出所。（資料照）

2025/05/01 23:00

〔記者楊國文／台北報導〕台北市內湖一對母女遭詐團投資詐騙1200萬元，心急如焚報警，受理的港墘派出所劉姓警員卻嘲諷「妳還活著喔」，想不到母女受刺激尋短雙亡，遺書疑似提及「警察叫我去死」等遭冷嘲熱諷經過，劉員不僅被記大過、調職，亦被移送懲戒，劉員頗為自責，當庭向法官表示「願接受從重處分」，懲戒法院認為，劉員損害公務員名譽及政府信譽，判休職6月。

去年6月，55歲甯姓婦人與28歲女兒遇上假投資詐騙，加入LINE投資群組，詐團假冒理財網紅「柴鼠兄弟」名義招攬投資，母女倆被一步步誘騙，最終連房產抵押借款都一起賠上，被詐騙1200萬元。

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甯婦和女兒討論後，終於鼓起勇氣，去年12月4日前往北市警內湖分局港墘派出所派出所報案，由31歲劉姓警員受理。

劉員12月6日致電甯婦，由於前三通都無人接聽，當第四通電話撥通，而對方還沒說話時，劉員不經意說出「不會自殺了吧」，這時甯婦拿起電話，但已聽到劉員的話，劉員此時趕忙說「喔，妳還活著喔？」

劉員詢問甯婦被騙經過，還驚訝說「都坑妳170萬了，還要還250萬，哇操」、「收據正本燒掉了喔？不會吧」等話。沒想到，甯婦母女2天後的12月8日竟陳屍住處，社會譁然。

警方在女兒手機中找到一份名為《To這社會》的備忘錄，內容寫道「就如你所願，我們一起死給你看…不懂什麼心態當警察」，甯婦遺書疑提及「警察叫我去死」等內容，透露母女報案時遭劉員冷嘲熱諷，內湖分局決定將劉員記大過、調職，並移送士檢調查有無刑事責任，及移送懲戒。

懲戒法院第一審審理時，劉員深表悔悟，向法官表示「願接受從重處分」，他也透過修復式司法程序向家屬致歉，獲得對方諒解，合議庭審酌劉身為警察，卻未能以誠懇的態度受理報案、關懷被害人，讓人民喪失對政府機關的信賴，判劉休職6月。可上訴。

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