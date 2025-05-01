5/1 今彩539頭獎落澎湖！威力彩連19摃下期衝4.4億

第114000107期今彩539頭獎開出1注，第114000035期威力彩則摃龜。（本報合成）

2025/05/01 22:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1日）開獎的第114000107期今彩539開出1注，由澎湖縣馬公市東文里文山路5號1樓「幸運星彩券行」開出；第114000035期威力彩頭獎則是連續19期摃龜，下期頭獎累積獎金上看4.4億元。

第114000035期威力彩中獎號碼為「第一區：14、19、20、25、27、30。第二區：04」，頭獎、貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共44注中獎，每注可得2萬元；伍獎共291注中獎，每注可得4000元；陸獎共2102注中獎，每注可得800元；柒獎共4238注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬3247注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬8552注中獎，每注可得100元；普獎共5萬4790注中獎，每注可得100元。

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第114000107期今彩539中獎號碼為「08、19、25、27、39」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共238注中獎，每注可得2萬元；參獎共8161注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬415注中獎，每注可得50元。

第114000107期39樂合彩中獎號碼為「08、19、25、27、39」。四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共512注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4572注中獎，每注可得1125元。

第114000107期3星彩中獎號碼為「144」。壹獎共75注中獎，每注可得5000元。

第114000107期4星彩中獎號碼為「2579」。壹獎共27注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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