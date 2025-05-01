悚！割喉殺人假釋男當看護2天離職 竟持刀上門搶老東家

警方在竹北逮捕劉男。（記者徐聖倫翻攝）

2025/05/01 21:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋發生入室強盜案！64歲劉姓男子曾於廖姓老婦家當看護，做沒兩天就離職。他近日缺錢，想起廖家沒有鎖門習慣，持刀上門搶劫，搶走金飾、提款卡，開車逃到新竹竹北。警方獲報，5小時內將劉男逮回，依法送辦。

據悉，劉男前科累累，2002年在宜蘭犯下強盜殺人案，當時他多次向老榮民借錢，沒有一次還錢，老榮民不願再借，他竟拿繩子捆綁老榮民手腳，搜刮屋內財物，持檳榔刀割喉殺害老榮民。警方在台北市抓劉男法辦，他3年前才假釋出獄。

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劉男學不乖，月前透過友人介紹，到板橋廖姓夫人家當看護工，照顧74歲廖婦與她年近百歲、臥病不起的老父親。劉男工作態度不佳，做了2日就離職。沒錢的他想到廖婦家裡從不鎖門，竟心生歹念。

劉男走路去廖婦住處，果然沒有鎖門，入內大喝，拿衣物捆綁廖婦手腳，接著搜刮金飾、金項鍊及廖婦的提款卡，逼問密碼，得手後隨即搭車南下躲藏。

警方獲報展開查緝，過濾監視器畫面鎖定劉男躲在新竹縣竹北市，今天下午在竹北市博愛街堵到劉男，火速逮捕。劉男承認犯案，聲稱缺錢所以行搶。警方說，劉男入室持械行搶，將依加重強盜罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

警方找回廖婦的金項鍊、提款卡。（記者徐聖倫翻攝）

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