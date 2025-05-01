台中警查闖紅燈揪整車8人全是逃逸移工 熱心民眾助逮人

台中烏日分局龍井分駐所員警，昨天盤查1輛廂型車，卻一舉查出車上8人全都是失聯越籍移工，全都逮捕送辦。（記者陳建志翻攝）

2025/05/01 20:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中市烏日分局龍井分駐所員警，昨天傍晚巡邏行經龍井區向上路與中華路口時，發現一輛廂型車闖紅燈，上前攔檢盤查，赫然發現車上8人全都是逃逸越籍移工，因人數太多擔心跑掉，立即通報線上巡邏警力前往支援，附近民眾看到也熱心協助圈圍，順利將8人都逮捕，訊後依入出國及移民法解送移民署台中專勤隊處置。

龍井分駐所員警，昨天傍晚5點20分行經龍井區向上路與中華路口時，發現一輛廂型車闖紅燈，員警立刻上前盤查，卻發現車上連同駕駛在內8人全都是越南籍移工，員警要求8人出示相關證明，全都支吾其詞，員警研判是逃逸的失聯移工，立即通報線上巡邏警力前往支援。

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因盤查過程中，8名失聯移工欲下車逃跑，路過民眾發現紛紛上前協助圈圍，最後與趕來支援警力合力將他們逮捕，帶回警局清查，證實8人全都是逃逸的失聯移工，訊後全依入出國及移民法解送移民署台中專勤隊處置。

烏日分局提醒國人切勿非法聘僱、媒介逾期居留外籍人士，將持續查緝失聯移工及逾期居留的外籍人士，確保轄區內治安及保障合法居留人士的權益。

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